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Шотландия. Премьер-лига
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Сент-Джонстон
Состав
€ 2 млн
Сент-Джонстон - состав команды
Перт
Шотландия. Премьер-лига
Стадион:
Макдиармид Парк
Сайт:
http://www.perthstjohnstonefc.co.uk/
Тренер:
Каллум Дэвидсон
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Toby Steward
Вра
-
4
Бойес Морган
Защ
25
€ 0.2 млн
19
Финлейсон Дэнни
Защ
25
€ 0.2 млн
3
Диабате Шейк
Защ
24
€ 0.175 млн
14
Фолдс Мэтти
Защ
28
€ 0.1 млн
6
Božo Mikulić
Защ
-
32
Кэмпбелл Джош
Пол
26
€ 1.2 млн
8
Холт Джейсон
Пол
33
€ 0.05 млн
25
Macaulay Tait
Пол
-
30
Joel Cotterill
Пол
-
5
Zach Mitchell
Пол
-
22
Danny Schmidt
Пол
-
17
Louis Lloyd
Пол
-
9
Икпеазу Уче
Нап
31
€ 0.075 млн
33
Liam Smith
Нап
-
23
Logan Chalmers
Нап
-
20
Ross Sinclair
Нап
-
99
Ruari Paton
Нап
-
15
Jack Baird
Нап
-
18
Kai Fotheringham
Нап
-
7
Taylor Steven
Нап
-
42
Reece McAlear
Нап
-
11
Sam Stanton
Нап
-
10
J. Gullan
Нап
-
2
Enes Alic
Нап
-
Всего игроков: 25, из них вратарей: 1, защитников: 5, полузащитников: 7, нападающих: 12
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