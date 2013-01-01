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Шотландия. Премьер-лига
Команды
Сент-Джонстон
Результаты
€ 2 млн
Сент-Джонстон - результаты матчей
Перт
Шотландия. Премьер-лига
Стадион:
Макдиармид Парк
Сайт:
http://www.perthstjohnstonefc.co.uk/
Тренер:
Каллум Дэвидсон
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Шотландия. Премьер-лига. 2026/2027
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Шотландия. Премьер-лига. 2021/2022
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Шотландия. Премьер-лига. 2018/2019
Шотландия. Плей-офф. 2017/2018
Шотландия. Премьер-Лига. 2017/2018
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
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Шотландия. Премьер-Лига. 2016/2017
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Лига Европы. 2015/2016
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Лига Европы. Квалификация 2014/2015
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Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Шотландия. Премьер-Лига. 2012/2013
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Шотландия. Премьер-Лига. 2011/2012
Шотландия. Премьер-Лига. 2010/2011
Чемпионат Шотландии. 2009/2010
31.10 | 18:00
Килмарнок
2 : 2
Сент-Джонстон
28.10 | 22:45
Сент-Джонстон
2 : 2
Мазервелл
24.10 | 17:00
Рейнджерс
4 : 0
Сент-Джонстон
17.10 | 17:00
Сент-Джонстон
1 : 1
Данди Юнайтед
11.10 | 16:00
Абердин
0 : 1
Сент-Джонстон
19.09 | 17:00
Сент-Джонстон
1 : 1
Фалкирк
09.09 | 22:00
Сент-Джонстон
0 : 1
Селтик
06.09 | 17:00
Сент-Джонстон
2 : 1
Хиберниан
02.09 | 21:45
Данди
1 : 1
Сент-Джонстон
29.08 | 17:00
Хартс
2 : 1
Сент-Джонстон
08.08 | 17:00
Сент-Миррен
1 : 0
Сент-Джонстон
02.08 | 16:00
Сент-Джонстон
4 : 3
Килмарнок
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