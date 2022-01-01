Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
5
6
10
11
13
14
17
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
9
2
2
36
18
18
29
12
8
2
2
31
17
14
26
12
7
3
2
20
13
7
24
13
6
2
5
31
26
5
20
12
6
2
4
19
18
1
20
12
5
3
4
23
17
6
18
12
5
3
4
16
17
-1
18
12
5
1
6
21
19
2
16
12
5
1
6
21
20
1
16
12
4
4
4
12
14
-2
16
12
4
4
4
19
22
-3
16
12
4
3
5
16
17
-1
15
12
4
3
5
21
23
-2
15
12
4
3
5
20
23
-3
15
12
4
2
6
17
24
-7
14
12
3
4
5
22
21
1
13
12
3
3
6
17
26
-9
12
12
3
3
6
13
26
-13
12
12
2
4
6
9
14
-5
10
12
2
4
6
17
26
-9
10
Команда
3
4
8
10
11
13
14
16
17
18
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
5
1
1
23
12
11
16
6
5
1
0
12
3
9
16
6
4
2
0
15
7
8
14
7
4
1
2
13
12
1
13
6
3
1
2
12
8
4
10
7
3
1
3
7
11
-4
10
5
3
0
2
8
4
4
9
6
2
3
1
11
10
1
9
6
3
0
3
9
8
1
9
6
3
0
3
13
13
0
9
7
2
3
2
14
15
-1
9
6
2
2
2
10
11
-1
8
6
2
2
2
6
8
-2
8
6
2
1
3
12
9
3
7
6
2
1
3
9
6
3
7
6
2
1
3
10
14
-4
7
6
2
1
3
8
12
-4
7
5
1
3
1
8
9
-1
6
5
1
1
3
9
12
-3
4
6
0
3
3
2
6
-4
3
Команда
2
4
7
8
11
13
16
17
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
13
6
7
13
6
4
0
2
16
10
6
12
7
3
2
2
18
13
5
11
6
3
2
1
11
8
3
11
6
3
2
1
8
5
3
11
7
3
2
2
12
11
1
11
7
3
1
3
11
13
-2
10
6
2
2
2
6
6
0
8
6
2
2
2
8
10
-2
8
6
2
1
3
12
11
1
7
5
2
1
2
6
6
0
7
6
2
1
3
6
6
0
7
6
2
1
3
7
8
-1
7
6
1
3
2
13
15
-2
6
6
2
0
4
9
12
-3
6
6
2
0
4
9
13
-4
6
6
1
2
3
7
12
-5
5
7
1
2
4
9
20
-11
5
5
0
2
3
6
15
-9
2
5
0
1
4
3
11
-8
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире