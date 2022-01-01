Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Эстония. Премиум Лига
Команды
Нымме Калью
Состав
€ 825 тыс
Нымме Калью - состав команды
Таллин
Эстония. Премиум Лига
Стадион:
Хийу
Сайт:
http://www.jkkalju.ee/
Тренер:
Никита Андреев
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
96
Joonas Kindel
Вра
-
1
Перк Хенри
Вра
-
78
Мащенко Данил
Защ
23
€ 0.275 млн
20
Moudou Tambedou
Защ
-
22
Aleksandr Nikolajev
Защ
-
46
Vukušić Roko
Защ
-
46
Roko Vukušić
Защ
-
78
Mashchenko Danyil
Защ
-
50
Подхолюзин Максим
Защ
-
26
Сихт Ромми
Пол
20
€ 0.4 млн
20
Tambedou Modou
Пол
-
26
Siht Rommi
Пол
-
8
Musolitin Oleksandr
Пол
-
59
Ващук Богдан
Нап
30
€ 0.15 млн
21
Azevedo Baptista Tiago
Нап
-
11
Orlov Mihhail
Нап
-
17
Lottar Eyang Enrique Esono
Нап
-
7
Daniil Tarassenkov
Нап
-
50
M. Podholjuzin
Нап
-
Всего игроков: 19, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 4, нападающих: 6
Главные новости
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
2
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
2
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
1
Акинфеев рассказал, как идет его восстановление от травмы
09:58
Фото
Брозович нашел новый клуб
09:42
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
10
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
2
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
9
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+