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Эстония. Премиум Лига
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Нымме Калью
Результаты
€ 825 тыс
Нымме Калью - результаты матчей
Таллин
Эстония. Премиум Лига
Стадион:
Хийу
Сайт:
http://www.jkkalju.ee/
Тренер:
Никита Андреев
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Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
12.09 | 14:30
Нымме Калью
2 : 0
Нарва Транс
08.09 | 18:00
Нымме Калью
1 : 2
Нымме Юнайтед
05.09 | 19:00
Флора
2 : 1
Нымме Калью
30.08 | 14:30
Нымме Калью
2 : 3
Левадия
22.08 | 19:00
Харью
1 : 0
Нымме Калью
16.08 | 17:00
Нымме Калью
3 : 1
Пярну Вапрус
08.08 | 19:00
Нарва Транс
0 : 2
Нымме Калью
02.08 | 17:00
Нымме Калью
5 : 1
Таммека
19.07 | 17:00
Курессааре
0 : 0
Нымме Калью
03.07 | 19:00
Нымме Юнайтед
1 : 3
Нымме Калью
28.06 | 17:00
Нымме Калью
1 : 1
Пайде
20.06 | 17:00
Левадия
1 : 1
Нымме Калью
17.06 | 19:00
Нымме Калью
1 : 2
Таммека
14.06 | 14:30
Нымме Калью
1 : 1
Пайде
30.05 | 14:30
Пярну Вапрус
3 : 1
Нымме Калью
20.05 | 19:00
Нымме Калью
1 : 0
Харью
17.05 | 17:00
Курессааре
0 : 2
Нымме Калью
10.05 | 14:30
Нымме Калью
0 : 1
Флора
01.05 | 14:30
Нарва Транс
0 : 3
Нымме Калью
26.04 | 14:30
Нымме Калью
1 : 2
Пярну Вапрус
22.04 | 18:45
Нымме Калью
7 : 1
Нымме Юнайтед
19.04 | 17:00
Пайде
1 : 0
Нымме Калью
12.04 | 14:30
Нымме Калью
1 : 1
Левадия
08.04 | 19:00
Харью
0 : 2
Нымме Калью
03.04 | 14:30
Нымме Калью
2 : 1
Нарва Транс
21.03 | 13:30
Нымме Калью
4 : 0
Курессааре
15.03 | 15:30
Флора
0 : 1
Нымме Калью
08.03 | 15:30
Таммека
0 : 1
Нымме Калью
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