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    Нива - таблица

    Город Винница
    Дивизион Украина-Вторая лига, Группа А
    Сайт http://www.niva.vn.ua/history.php
    Стадион Локомотив
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Говерла 34 27 3 4 67:16 +51 84
    2. Металлург З 34 24 4 6 77:32 +45 76
    3. 34 23 7 4 60:23 +37 76
    4. Арсенал БЦ 34 18 8 8 51:39 +12 62
    5. Крымтеплица 34 17 9 8 50:38 +12 60
    6. Буковина 34 15 12 7 38:29 +9 57
    7. 34 15 5 14 42:39 +3 50
    8. Сталь А 34 14 8 12 51:50 +1 50
    9. Гелиос 34 13 9 12 54:46 +8 48
    10. Нафтовик-Укрнафта 34 12 8 14 49:43 +6 44
    11. Звезда К 34 13 5 16 53:49 +4 44
    12. Олимпик Дн 34 11 7 16 38:44 -6 40
    13. Нива В 34 7 11 16 21:39 -18 32
    14. Титан 34 9 5 20 33:59 -26 32
    15. 34 7 10 17 37:51 -14 31
    16. Николаев 34 9 4 21 33:51 -18 31
    17. 34 6 3 25 24:79 -55 21
    18. Энергетик 34 5 4 25 27:78 -51 19
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Говерла 18 18 0 0 45:3 +42 54
    2. Металлург З 17 16 1 0 50:13 +37 49
    3. 17 13 4 0 32:8 +24 43
    4. Крымтеплица 17 11 3 3 32:17 +15 36
    5. Звезда К 17 11 1 5 35:15 +20 34
    6. Арсенал БЦ 17 10 4 3 23:11 +12 34
    7. Буковина 17 9 7 1 22:12 +10 34
    8. Гелиос 17 9 4 4 33:22 +11 31
    9. 17 9 3 5 25:17 +8 30
    10. Олимпик Дн 16 8 5 3 22:14 +8 29
    11. Сталь А 17 7 8 2 28:18 +10 29
    12. Нафтовик-Укрнафта 17 7 4 6 31:23 +8 25
    13. Николаев 17 7 1 9 23:18 +5 22
    14. Титан 17 6 3 8 15:20 -5 21
    15. 17 4 5 8 25:25 0 17
    16. 17 5 1 11 17:35 -18 16
    17. Энергетик 17 4 2 11 14:32 -18 14
    18. Нива В 17 3 5 9 10:20 -10 14
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. 17 10 3 4 28:15 +13 33
    2. Говерла 16 9 3 4 22:13 +9 30
    3. Арсенал БЦ 17 8 4 5 28:28 0 28
    4. Металлург З 17 8 3 6 27:19 +8 27
    5. Крымтеплица 17 6 6 5 18:21 -3 24
    6. Буковина 17 6 5 6 16:17 -1 23
    7. Сталь А 17 7 0 10 23:32 -9 21
    8. 17 6 2 9 17:22 -5 20
    9. Нафтовик-Укрнафта 17 5 4 8 18:20 -2 19
    10. Нива В 17 4 6 7 11:19 -8 18
    11. Гелиос 17 4 5 8 21:24 -3 17
    12. 17 3 5 9 12:26 -14 14
    13. Олимпик Дн 18 3 2 13 16:30 -14 11
    14. Титан 17 3 2 12 18:39 -21 11
    15. Звезда К 17 2 4 11 18:34 -16 10
    16. Николаев 17 2 3 12 10:33 -23 9
    17. Энергетик 17 1 2 14 13:46 -33 5
    18. 17 1 2 14 7:44 -37 5
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