Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Говерла
|34
|27
|3
|4
|67:16
|+51
|84
|2.
|Металлург З
|34
|24
|4
|6
|77:32
|+45
|76
|3.
|34
|23
|7
|4
|60:23
|+37
|76
|4.
|Арсенал БЦ
|34
|18
|8
|8
|51:39
|+12
|62
|5.
|Крымтеплица
|34
|17
|9
|8
|50:38
|+12
|60
|6.
|Буковина
|34
|15
|12
|7
|38:29
|+9
|57
|7.
|34
|15
|5
|14
|42:39
|+3
|50
|8.
|Сталь А
|34
|14
|8
|12
|51:50
|+1
|50
|9.
|Гелиос
|34
|13
|9
|12
|54:46
|+8
|48
|10.
|Нафтовик-Укрнафта
|34
|12
|8
|14
|49:43
|+6
|44
|11.
|Звезда К
|34
|13
|5
|16
|53:49
|+4
|44
|12.
|Олимпик Дн
|34
|11
|7
|16
|38:44
|-6
|40
|13.
|Нива В
|34
|7
|11
|16
|21:39
|-18
|32
|14.
|Титан
|34
|9
|5
|20
|33:59
|-26
|32
|15.
|34
|7
|10
|17
|37:51
|-14
|31
|16.
|Николаев
|34
|9
|4
|21
|33:51
|-18
|31
|17.
|34
|6
|3
|25
|24:79
|-55
|21
|18.
|Энергетик
|34
|5
|4
|25
|27:78
|-51
|19
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Говерла
|18
|18
|0
|0
|45:3
|+42
|54
|2.
|Металлург З
|17
|16
|1
|0
|50:13
|+37
|49
|3.
|17
|13
|4
|0
|32:8
|+24
|43
|4.
|Крымтеплица
|17
|11
|3
|3
|32:17
|+15
|36
|5.
|Звезда К
|17
|11
|1
|5
|35:15
|+20
|34
|6.
|Арсенал БЦ
|17
|10
|4
|3
|23:11
|+12
|34
|7.
|Буковина
|17
|9
|7
|1
|22:12
|+10
|34
|8.
|Гелиос
|17
|9
|4
|4
|33:22
|+11
|31
|9.
|17
|9
|3
|5
|25:17
|+8
|30
|10.
|Олимпик Дн
|16
|8
|5
|3
|22:14
|+8
|29
|11.
|Сталь А
|17
|7
|8
|2
|28:18
|+10
|29
|12.
|Нафтовик-Укрнафта
|17
|7
|4
|6
|31:23
|+8
|25
|13.
|Николаев
|17
|7
|1
|9
|23:18
|+5
|22
|14.
|Титан
|17
|6
|3
|8
|15:20
|-5
|21
|15.
|17
|4
|5
|8
|25:25
|0
|17
|16.
|17
|5
|1
|11
|17:35
|-18
|16
|17.
|Энергетик
|17
|4
|2
|11
|14:32
|-18
|14
|18.
|Нива В
|17
|3
|5
|9
|10:20
|-10
|14
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|17
|10
|3
|4
|28:15
|+13
|33
|2.
|Говерла
|16
|9
|3
|4
|22:13
|+9
|30
|3.
|Арсенал БЦ
|17
|8
|4
|5
|28:28
|0
|28
|4.
|Металлург З
|17
|8
|3
|6
|27:19
|+8
|27
|5.
|Крымтеплица
|17
|6
|6
|5
|18:21
|-3
|24
|6.
|Буковина
|17
|6
|5
|6
|16:17
|-1
|23
|7.
|Сталь А
|17
|7
|0
|10
|23:32
|-9
|21
|8.
|17
|6
|2
|9
|17:22
|-5
|20
|9.
|Нафтовик-Укрнафта
|17
|5
|4
|8
|18:20
|-2
|19
|10.
|Нива В
|17
|4
|6
|7
|11:19
|-8
|18
|11.
|Гелиос
|17
|4
|5
|8
|21:24
|-3
|17
|12.
|17
|3
|5
|9
|12:26
|-14
|14
|13.
|Олимпик Дн
|18
|3
|2
|13
|16:30
|-14
|11
|14.
|Титан
|17
|3
|2
|12
|18:39
|-21
|11
|15.
|Звезда К
|17
|2
|4
|11
|18:34
|-16
|10
|16.
|Николаев
|17
|2
|3
|12
|10:33
|-23
|9
|17.
|Энергетик
|17
|1
|2
|14
|13:46
|-33
|5
|18.
|17
|1
|2
|14
|7:44
|-37
|5