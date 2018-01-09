- 9 января 2018
- 23:20 Кубок Испании. «Атлетико» разгромил «Лейду» и вышел в четвертьфинал 1
- 5 января 2018
- 07:41 Диего Коста: «Счастлив снова почувствовать себя футболистом» 4
- 4 января 2018
- 08:45 В матче «Лейды» и «Атлетико» фанаты устроили потасовку на трибунах
- 3 января 2018
- 23:20 Диего Коста после возвращения в «Атлетико» вышел на замену и забил гол спустя пять минут 2
- 22:49 Кубок Испании. Гол Косты помог «Атлетико» разгромить «Лейду», «Алавес» обыграл «Форментеру»
- 2 января 2018
- 20:16 Коста вошел в заявку «Атлетико» на матч Кубка Испании с «Лейдой» и может впервые выйти на поле в этом сезоне 2
- 26 октября 2017
- 22:20 Кубок Испании. «Реал Сосьедад» на выезде с минимальным счетом обыграл «Лейду»