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    Результаты сборной Ливана по футболу

    Турниры:
    Кубок Азии 2019, группа E
    Групповой этап, 3 тур
    		17 января, четверг 19:00 Ливан 4:1 КНДР
    Групповой этап, 2 тур
    		12 января, суббота 19:00 Ливан 0:2 Саудовская Аравия
    Групповой этап, 1 тур
    		9 января, среда 19:00 Катар 2:0 Ливан
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