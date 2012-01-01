Отбор Кубка Азии. Третий раунд 2025/2026 Кубок Азии. 2023 Кубок Азии. Групповой этап 2019 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия. 2012/2013