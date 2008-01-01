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Англия. Национальная лига
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Хартлпул Юнайтед
Результаты
Хартлпул Юнайтед - результаты матчей
Хартлпул
Англия. Национальная лига
Сайт:
http://www.hartlepoolunited.co.uk
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Англия. Национальная лига. 2025/2026
Англия. Национальная лига. 2024/2025
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Англия. Кубок Лиги. 2015/2016
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Англия. Кубок лиги. 1-й раунд 2010/2011
Кубок Английской лиги. 2-й раунд 2009/2010
Кубок Английской лиги. 1-й раунд 2009/2010
Англия. Кубок. 2008/2009
Кубок Английской лиги. 3-й раунд 2008/2009
Кубок Английской лиги. 2-й раунд 2008/2009
Кубок Английской лиги. 1-й раунд 2008/2009
25.04 | 14:30
Бостон Юнайтед
3 : 1
Хартлпул Юнайтед
21.04 | 21:45
Хартлпул Юнайтед
4 : 3
Саутенд Юнайтед
18.04 | 17:00
Хартлпул Юнайтед
2 : 0
Форест Грин
11.04 | 14:30
Борэм Вуд
3 : 0
Хартлпул Юнайтед
06.04 | 17:00
Хартлпул Юнайтед
0 : 0
Рочдейл
03.04 | 17:00
Сканторп Юнайтед
0 : 0
Хартлпул Юнайтед
31.03 | 21:45
Уилдстон
7 : 0
Хартлпул Юнайтед
25.03 | 22:45
Моркамб
2 : 3
Хартлпул Юнайтед
21.03 | 18:00
Хартлпул Юнайтед
1 : 0
Истли
14.03 | 18:00
Труро Сити
0 : 1
Хартлпул Юнайтед
07.03 | 18:00
Хартлпул Юнайтед
0 : 1
Галифакс
03.03 | 22:45
Хартлпул Юнайтед
0 : 2
Саттон Юнайтед
25.02 | 22:45
Хартлпул Юнайтед
3 : 1
Карлайл Юнайтед
21.02 | 18:00
Солихалл Мурс
3 : 4
Хартлпул Юнайтед
11.02 | 22:45
Йорк Сити
3 : 2
Хартлпул Юнайтед
07.02 | 18:00
Тамуорт
1 : 1
Хартлпул Юнайтед
31.01 | 18:00
Хартлпул Юнайтед
0 : 3
Олдершот
24.01 | 18:00
Брэкли Таун
0 : 0
Хартлпул Юнайтед
20.01 | 22:45
Хартлпул Юнайтед
2 : 1
Гейтсхед
17.01 | 15:30
Хартлпул Юнайтед
1 : 0
Алтричем
10.01 | 18:00
Уокинг
4 : 0
Хартлпул Юнайтед
30.12 | 22:45
Рочдейл
1 : 2
Хартлпул Юнайтед
26.12 | 18:00
Хартлпул Юнайтед
1 : 2
Сканторп Юнайтед
21.12 | 17:00
Брейнтри Таун
0 : 0
Хартлпул Юнайтед
06.12 | 18:00
Хартлпул Юнайтед
0 : 2
Йовил
29.11 | 18:00
Хартлпул Юнайтед
3 : 1
Труро Сити
22.11 | 18:00
Истли
0 : 2
Хартлпул Юнайтед
15.11 | 18:03
Хартлпул Юнайтед
1 : 1
Уилдстон
08.11 | 18:00
Галифакс
0 : 1
Хартлпул Юнайтед
04.11 | 22:45
Хартлпул Юнайтед
1 : 1
Моркамб
25.10 | 17:00
Хартлпул Юнайтед
2 : 0
Солихалл Мурс
18.10 | 19:30
Саттон Юнайтед
3 : 3
Хартлпул Юнайтед
04.10 | 14:30
Хартлпул Юнайтед
1 : 2
Йорк Сити
01.10 | 21:45
Карлайл Юнайтед
3 : 1
Хартлпул Юнайтед
27.09 | 17:00
Хартлпул Юнайтед
1 : 1
Тамуорт
23.09 | 21:45
Гейтсхед
0 : 1
Хартлпул Юнайтед
20.09 | 17:00
Олдершот
1 : 0
Хартлпул Юнайтед
13.09 | 17:00
Хартлпул Юнайтед
0 : 0
Брэкли Таун
06.09 | 17:00
Форест Грин
1 : 0
Хартлпул Юнайтед
03.09 | 21:45
Хартлпул Юнайтед
1 : 1
Бостон Юнайтед
30.08 | 17:00
Хартлпул Юнайтед
0 : 0
Борэм Вуд
25.08 | 17:00
Саутенд Юнайтед
1 : 1
Хартлпул Юнайтед
23.08 | 17:00
Хартлпул Юнайтед
3 : 0
Уокинг
19.08 | 21:45
Алтричем
0 : 2
Хартлпул Юнайтед
16.08 | 17:00
Хартлпул Юнайтед
2 : 0
Брейнтри Таун
09.08 | 17:00
Йовил
0 : 0
Хартлпул Юнайтед
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