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Англия. Вторая лига
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Гиллинхэм
Состав
€ 2 млн
Гиллинхэм - состав команды
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига
Стадион:
Пристфилд Стэдиум
Сайт:
http://www.gillinghamfootballclub.com
Тренер:
Нил Харрис
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Моррис Гленн
Вра
42
€ 0.025 млн
13
Taite Holtam
Вра
-
1
Oliver Wright
Вра
-
14
МакКензи Робби
Защ
27
€ 0.4 млн
5
Смит Энди
Защ
25
€ 0.3 млн
4
Гордон Лайам
Защ
30
€ 0.25 млн
20
Jack Daley
Защ
-
19
Omar Beckles
Защ
-
32
Lenni Cirino
Защ
-
29
Harry Webster
Защ
-
15
Travis Akomeah
Защ
-
3
Conor McManus
Защ
-
8
Литтл Армани
Пол
29
€ 0.2 млн
34
Кинг Эли
Пол
23
€ 0.15 млн
23
Дак Брэдли
Пол
32
€ 0.15 млн
22
Фримен Ник
Пол
30
€ 0.125 млн
10
Уильямс Джонатан
Пол
32
€ 0.075 млн
11
Роу Аарон
Пол
26
€ 0.075 млн
27
Nelson Khumbeni
Пол
-
6
Ethan Coleman
Пол
-
17
Cameron Antwi
Пол
-
24
Harry Waldock
Пол
-
18
Sheldon Kendall
Пол
-
10
Хэйл Ронан
Нап
28
€ 0.35 млн
19
Воукс Сэм
Нап
36
€ 0.025 млн
12
МакКлири Гэрэт
Нап
39
€ 0.025 млн
16
James Brophy
Нап
-
11
Lamin Sillah
Нап
-
3
Max Clark
Нап
-
7
Kadeem Harris
Нап
-
35
Zech Obiero
Нап
-
22
Shadrach Ogie
Нап
-
9
Will Goodwin
Нап
-
11
Sebastian Palmer-Houlden
Нап
-
Всего игроков: 34, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 11, нападающих: 11
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