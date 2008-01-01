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Германия. Вторая Бундеслига
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Энерги - результаты матчей
Коттбус
Германия. Вторая Бундеслига
Стадион:
Стадион дер Фройндшафт
Сайт:
http://www.fcenergie.de/
Тренер:
Клаус-Дитер Воллиц
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Таблица
Германия. Вторая Бундеслига. 2026/2027
Германия. Кубок. 2025/2026
Германия. Третья Лига. 2025/2026
Германия. Кубок. 2024/2025
Германия. Третья Лига. 2024/2025
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Германия. Кубок. 2013/2014
Германия. Кубок. 2012/2013
Германия. Кубок. 2010/2011
Германия. Кубок. 2009/2010
Германия. Кубок. 2008/2009
Германия. Бундеслига. 2008/2009
Германия. Бундеслига. 2007/2008
13.09 | 14:30
Карлсруэ
0 : 3
Энерги
05.09 | 14:00
Вольфсбург
4 : 4
Энерги
29.08 | 14:00
Энерги
3 : 4
Гройтер Фюрт
16.08 | 14:30
Арминия
3 : 0
Энерги
09.08 | 14:30
Энерги
3 : 1
Ганновер-96
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