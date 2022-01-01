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Германия. Вторая Бундеслига
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Айнтрахт
Состав
€ 12 млн
Айнтрахт - состав команды
Брауншвейг
Германия. Вторая Бундеслига
Стадион:
Айнтрахт-Стадион
Сайт:
http://www.eintracht.com
Тренер:
Даниэль Шернинг
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Хофманн Рон-Торбен
Вра
27
€ 1 млн
13
Кастрати Эльхан
Вра
29
€ 0.5 млн
32
Уфофф Бенжамин
Вра
33
€ 0.3 млн
35
Leon Herdes
Вра
-
8
Айдын Мехмет
Защ
24
€ 1.5 млн
4
Хоти Анди
Защ
23
€ 0.75 млн
3
Каттербах Ноа
Защ
25
€ 0.6 млн
19
Белл Белл Леон
Защ
30
€ 0.5 млн
23
Isidoros Koutsidis
Защ
-
29
Lukas Frenkert
Защ
-
3
Salomon Patrick Amougou Nkoa
Защ
-
16
Louis Breunig
Защ
-
43
Damjan Kovačević
Защ
-
20
Темпельман Лино
Пол
27
€ 0.8 млн
6
Флик Флориан
Пол
26
€ 0.7 млн
30
Хойссер Робин
Пол
28
€ 0.7 млн
7
Кауфманн Фабио
Пол
34
€ 0.3 млн
37
Ребигер Сидни
Пол
21
€ 0.25 млн
22
Fabio Di Michele Sanchez
Пол
-
7
Yann Sturm
Пол
-
11
Миятович Йован
Нап
21
€ 2 млн
19
Зе Жуниор
Нап
20
€ 1.5 млн
24
Сане Сиди
Нап
23
€ 0.6 млн
9
Энтруп Максимилиан
Нап
29
€ 0.5 млн
23
Robert Ramsak
Нап
-
27
Jan Urbich
Нап
-
21
Kevin Ehlers
Нап
-
17
Aaron Opoku
Нап
-
38
Ken Izekor
Нап
-
18
Anas Bakhat
Нап
-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 4, защитников: 9, полузащитников: 7, нападающих: 10
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