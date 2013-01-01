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    Айнтрахт - результаты

    Город Брауншвейг
    Дивизион Германия-Вторая Бундеслига
    Сайт http://www.eintracht.com
    Стадион Айнтрахт-Стадион
    Тренер Торстен Либеркнехт
    Турниры:
    Германия. Кубок (2022/2023)
    1/16 финала
    		18 октября, вторник 21:45 Айнтрахт 1:2 Вольфсбург
    1/32 финала
    		31 июля, воскресенье 19:01 Айнтрахт 5:4
    (6:5)п         		Герта
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