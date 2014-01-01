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Германия. Вторая Бундеслига
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Айнтрахт
Результаты
€ 12 млн
Айнтрахт - результаты матчей
Брауншвейг
Германия. Вторая Бундеслига
Стадион:
Айнтрахт-Стадион
Сайт:
http://www.eintracht.com
Тренер:
Даниэль Шернинг
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Таблица
Германия. Вторая Бундеслига. 2026/2027
Германия. Кубок. 2025/2026
Германия. Вторая Бундеслига. 2025/2026
Германия. Кубок. 2024/2025
Германия. Вторая Бундеслига. 2024/2025
Германия. Кубок. 2023/2024
Германия. Вторая Бундеслига. 2023/2024
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Германия. Кубок. 2018/2019
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Германия. Бундеслига. 2016/2017
Германия. Кубок. 2016/2017
Германия. Кубок. 2015/2016
Германия. Кубок. 2014/2015
Товарищеские матчи. 2014
Германия. Бундеслига. 2013/2014
Германия. Кубок. 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Германия. Кубок. 2012/2013
12.09 | 14:00
Айнтрахт
2 : 2
Динамо Дрезден
06.09 | 14:30
Оснабрюк
3 : 1
Айнтрахт
28.08 | 19:30
Айнтрахт
3 : 5
Герта
14.08 | 19:30
Айнтрахт
0 : 1
Бохум
08.08 | 14:00
Магдебург
1 : 6
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