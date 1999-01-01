Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
31
17
8
6
54
37
17
59
31
17
5
9
45
33
12
56
31
15
10
6
50
32
18
55
31
14
9
8
35
27
8
51
31
12
5
14
40
36
4
41
31
10
10
11
47
39
8
40
31
11
6
14
43
55
-12
39
31
6
13
12
28
45
-17
31
31
5
13
13
35
46
-11
28
31
3
11
17
23
50
-27
20
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
11
3
2
31
18
13
36
15
9
4
2
21
14
7
31
15
9
1
5
18
12
6
28
16
7
5
4
24
17
7
26
16
7
4
5
23
20
3
25
16
7
4
5
27
20
7
25
15
6
4
5
20
16
4
22
16
3
8
5
18
21
-3
17
15
3
6
6
21
23
-2
15
15
1
6
8
10
26
-16
9
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
8
5
2
26
15
11
29
16
8
1
7
24
19
5
25
15
6
5
4
23
19
4
23
16
5
8
3
17
15
2
23
16
6
1
9
20
20
0
19
15
3
6
6
20
19
1
15
15
3
5
7
10
24
-14
14
15
4
2
9
20
35
-15
14
16
2
7
7
14
23
-9
13
16
2
5
9
13
24
-11
11
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире