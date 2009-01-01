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Карлайл Юнайтед
Результаты
Карлайл Юнайтед - результаты матчей
Карлайсл
Англия. Национальная лига
Стадион:
Брантон Парк
Сайт:
http://www.carlisleunited.co.uk
Тренер:
Грэм Каванаг
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Кубок Английской лиги. 2-й раунд 2008/2009
Кубок Английской лиги. 1-й раунд 2008/2009
03.05 | 14:30
Карлайл Юнайтед
1 : 2
Борэм Вуд
25.04 | 14:30
Карлайл Юнайтед
3 : 0
Брэкли Таун
18.04 | 17:00
Труро Сити
0 : 1
Карлайл Юнайтед
11.04 | 17:00
Карлайл Юнайтед
3 : 0
Саттон Юнайтед
06.04 | 17:00
Моркамб
2 : 2
Карлайл Юнайтед
03.04 | 17:00
Карлайл Юнайтед
0 : 0
Гейтсхед
28.03 | 18:00
Брейнтри Таун
1 : 2
Карлайл Юнайтед
24.03 | 22:45
Галифакс
0 : 1
Карлайл Юнайтед
21.03 | 18:00
Карлайл Юнайтед
6 : 2
Бостон Юнайтед
14.03 | 18:00
Тамуорт
2 : 1
Карлайл Юнайтед
10.03 | 22:45
Олдершот
0 : 2
Карлайл Юнайтед
07.03 | 20:30
Карлайл Юнайтед
2 : 2
Саутенд Юнайтед
28.02 | 18:00
Истли
1 : 2
Карлайл Юнайтед
25.02 | 22:45
Хартлпул Юнайтед
3 : 1
Карлайл Юнайтед
21.02 | 18:00
Карлайл Юнайтед
3 : 0
Йовил
14.02 | 20:30
Форест Грин
1 : 3
Карлайл Юнайтед
10.02 | 22:45
Карлайл Юнайтед
3 : 2
Сканторп Юнайтед
07.02 | 18:00
Рочдейл
1 : 0
Карлайл Юнайтед
31.01 | 18:00
Карлайл Юнайтед
3 : 1
Алтричем
21.01 | 22:45
Карлайл Юнайтед
0 : 3
Йорк Сити
17.01 | 18:00
Солихалл Мурс
3 : 3
Карлайл Юнайтед
03.01 | 18:00
Карлайл Юнайтед
2 : 0
Уилдстон
30.12 | 22:45
Карлайл Юнайтед
1 : 0
Моркамб
26.12 | 18:00
Гейтсхед
0 : 3
Карлайл Юнайтед
21.12 | 19:00
Борэм Вуд
2 : 0
Карлайл Юнайтед
10.12 | 22:45
Карлайл Юнайтед
1 : 3
Уокинг
29.11 | 18:00
Карлайл Юнайтед
2 : 1
Тамуорт
22.11 | 20:30
Бостон Юнайтед
1 : 2
Карлайл Юнайтед
15.11 | 18:03
Карлайл Юнайтед
1 : 1
Истли
08.11 | 20:30
Саутенд Юнайтед
1 : 2
Карлайл Юнайтед
04.11 | 22:45
Карлайл Юнайтед
2 : 0
Галифакс
25.10 | 17:00
Йовил
1 : 1
Карлайл Юнайтед
18.10 | 19:30
Карлайл Юнайтед
4 : 2
Форест Грин
04.10 | 19:30
Сканторп Юнайтед
0 : 1
Карлайл Юнайтед
01.10 | 21:45
Карлайл Юнайтед
3 : 1
Хартлпул Юнайтед
27.09 | 17:00
Карлайл Юнайтед
0 : 2
Рочдейл
23.09 | 21:45
Йорк Сити
5 : 0
Карлайл Юнайтед
20.09 | 17:00
Алтричем
1 : 2
Карлайл Юнайтед
13.09 | 17:00
Карлайл Юнайтед
2 : 0
Олдершот
06.09 | 17:00
Карлайл Юнайтед
3 : 0
Труро Сити
03.09 | 21:45
Брэкли Таун
0 : 1
Карлайл Юнайтед
30.08 | 17:00
Саттон Юнайтед
2 : 1
Карлайл Юнайтед
25.08 | 17:00
Карлайл Юнайтед
5 : 0
Брейнтри Таун
23.08 | 19:30
Уилдстон
0 : 1
Карлайл Юнайтед
19.08 | 21:45
Карлайл Юнайтед
1 : 1
Солихалл Мурс
16.08 | 17:00
Карлайл Юнайтед
3 : 3
Борэм Вуд
09.08 | 17:00
Уокинг
0 : 2
Карлайл Юнайтед
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