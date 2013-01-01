Бельгия. Про-Лига. 2026/2027 Бельгия. Про-Лига. 2020/2021 Бельгия. Про-Лига. 2019/2020 Бельгия. Плей-офф. 2018/2019 Бельгия. Плей-офф. За место в Лиге Европы 2018/2019 Бельгия. Про-Лига. 2018/2019 Бельгия. Плей-офф. За место в Лиге Европы 2017/2018 Бельгия. Про-Лига. 2017/2018 Бельгия. Плей-офф. За место в Лиге Европы 2016/2017 Бельгия. Про-Лига. 2016/2017 Бельгия. Плей-офф. За место в Лиге Европы 2015/2016 Бельгия. Про-Лига. 2015/2016 Бельгия. Плей-офф. 2014/2015 Бельгия. Про-Лига. 2014/2015 Бельгия. Плей-офф. 2013/2014 Бельгия. Про-Лига. 2013/2014 Бельгия. Плей-офф. 2012/2013 Бельгия. Про-Лига. 2012/2013