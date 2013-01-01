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Бельгия. Про-Лига
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Бельгия. Про-Лига. 2026/2027
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Бельгия. Про-Лига. 2019/2020
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Бельгия. Плей-офф. За место в Лиге Европы 2018/2019
Бельгия. Про-Лига. 2018/2019
Бельгия. Плей-офф. За место в Лиге Европы 2017/2018
Бельгия. Про-Лига. 2017/2018
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Бельгия. Плей-офф. 2012/2013
Бельгия. Про-Лига. 2012/2013
12.09 | 17:00
Беверен
2 : 0
Сент-Труйден
06.09 | 20:15
Беверен
3 : 0
Оуд-Хеверли
28.08 | 21:45
Генк
4 : 0
Беверен
22.08 | 17:00
Зюлте-Варегем
4 : 0
Беверен
16.08 | 14:30
Беверен
1 : 0
Андерлехт
09.08 | 20:15
Антверпен
2 : 1
Беверен
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