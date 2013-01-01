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Стадион:
Альянц Арена
Сайт:
http://fcbayern.com/en
Тренер:
Венсан Компани
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Товарищеские матчи. 2011
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Германия. Кубок. 2010/2011
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Товарищеские матчи. 2010
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Германия. Бундеслига. 2009/2010
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Германия. Кубок. 2008/2009
Лига Чемпионов. 2008/2009
Германия. Бундеслига. 2008/2009
Кубок УЕФА. 2007/2008
Кубок УЕФА. 2007/2008
Германия. Бундеслига. 2007/2008
Кубок Лиги Германии. Финал 2007
13.09 | 18:30
Эльверсберг
1 : 2
Бавария
05.09 | 19:30
Шальке-04
0 : 0
Бавария
28.08 | 21:30
Бавария
5 : 1
Штутгарт
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