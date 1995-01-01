- 3 марта
- 19:27 Фото «Бавария» продлила Чупо-Мотинга
- 15:45 Неймар пропустит ответный матч с «Баварией» в Лиге чемпионов 2
- 26 февраля
- 22:00 Определился первый клуб из топ-5 лиг, забивший 100 голов в сезоне 2
- 21:20 Бундеслига. «Бавария» разгромила «Унион» и сравнялась по очкам с «Боруссией» 3
- 11:48 «Ливерпуль» заинтересован в Беллингеме и Гравенберхе
- 25 февраля
- 13:25 Текст Однажды Титов был близок к трансферу в «Баварию»: сделку организовывал агент Роналдо, Аленичев переводил, но «Спартак» все сорвал 21
- 23 февраля
- 09:37 Хави ответил на слова Румменигге о «Барселоне» 1
- 07:40 «Я не удивлен». Экс-глава «Баварии» Румменигге – о судейском скандале «Барселоны» 1
- 22 февраля
- 08:05 Фото Де Лигт со своей девушкой снялись в обнаженной фотосессии 4
- 20 февраля
- 17:19 Участие Неймара в ответном матче с «Баварией» практически исключено (L’Equipe)
- 08:16 «Бавария» интересуется вингером «Челси» 2
- 19 февраля
- 20:58 Неймар рискует пропустить матч с «Баварией»
- 19:32 Бундеслига. «Унион» сыграл вничью с «Шальке» (0:0) и догнал «Баварию». У «Шальке» 4 матча подряд со счетом 0:0
- 11:56 Фото «Боруссия» М высмеяла Кана после победы над «Баварией» 2
- 10:06 Коман установил рекорд Лиги чемпионов
- 18 февраля
- 19:27 Бундеслига. «Бавария» проиграла «Боруссии» М (2:3), «Вольфсбург» – «Лейпцигу» (0:3)
- 17:57 Мюллер вышел на второе место по числу игр за «Баварию» в Бундеслиге 1
- 17 февраля
- 10:55 «Бавария» нашла игрока, который должен заменить Левандовского 9
- 16 февраля
- 11:50 Неймар сыграл на турнире по покеру на следующий день после поражения «ПСЖ» от «Баварии» 4
- 07:24 Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов 2
- 15 февраля
- 22:17 Видео Фанаты «ПСЖ» избили болельщика «Баварии», который пришел к ним на трибуну 4
- 19:28 Семин объяснил, за счет чего «Бавария» победила «ПСЖ» 7