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Бундеслига 2026/2027
Стадион:
Альянц Арена
Сайт:
http://fcbayern.com/en
Тренер:
Венсан Компани
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Таблица
Бундеслига. «Бавария» натужно победила дебютанта (2:1), у Кейна 1+1
13 сентября
«Эльверсберг» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Эльверсберг» – «Бавария»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Германии 2026/2027
12 сентября
Тренер «Баварии» прокомментировал разгром норвежского клуба
11 сентября
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
10 сентября
Россиянин травмировался в матче ЛЧ против «Баварии»
10 сентября
3
«Бавария» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2026
10 сентября
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
9 сентября
Где смотреть матч «Бавария» – «Буде-Глимт»: во сколько прямая трансляция: 10 сентября 2026
9 сентября
«Бавария» – «Буде-Глимт»: кто победит в матче 1 тура Лиги чемпионов 2026/2027
9 сентября
Погребняк определил фаворитов Лиги чемпионов
9 сентября
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
8 сентября
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Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal
8 сентября
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Номинанты на приз лучшему молодому игроку года по версии France Football
8 сентября
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
8 сентября
2
Бундеслига. «Бавария» потеряла очки и не забила
5 сентября
Трансляция
«Шальке-04» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
Фото
Суперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя Лиги чемпионов
4 сентября
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«Шальке» – «Бавария»: кто победит в матче 2-го тура Бундеслиги 2026/2027
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29 августа
Бундеслига. «Бавария» стартовала с унижения «Штутгарта» (5:1)
28 августа
Трансляция
«Бавария» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2026
28 августа
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«Бавария» продала полузащитника за 14+5 миллионов
28 августа
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
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«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
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