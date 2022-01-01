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Греция. Суперлига
Команды
Атромитос
Состав
€ 10 млн
Атромитос - состав команды
Перистери
Греция. Суперлига
Стадион:
Стадио Перистери
Сайт:
http://www.atromitosfc.gr
Тренер:
Крис Коулмэн
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
88
Дьенг Сени
Вра
31
€ 1 млн
1
Хутесиотис Лефтерис
Вра
32
€ 0.4 млн
31
Атанасиу Василиос
Вра
27
€ 0.2 млн
2
Лирацис Элеутериос
Защ
26
€ 0.8 млн
21
Уронен Йере
Защ
32
€ 0.7 млн
24
Митоглу Герасимос
Защ
26
€ 0.6 млн
32
Магнуссон Хердур
Защ
33
€ 0.45 млн
70
Мансур
Защ
33
€ 0.25 млн
44
Dimitrios Tsakmakis
Защ
-
7
Ehije Ukaki
Защ
-
8
Мутуссами Самуэль
Пол
30
€ 1.2 млн
5
Циггарас Теохарис
Пол
26
€ 0.9 млн
12
Мунтес Маттеос
Пол
22
€ 0.6 млн
11
Нуньес Кристофер
Пол
28
€ 0.55 млн
7
Цубер Стивен
Пол
35
€ 0.5 млн
17
Куини
Пол
36
€ 0.15 млн
10
Stavros Pnevmonidis
Пол
-
20
Spyros Abartzidis
Пол
-
6
Athanasios Karamanis
Пол
-
26
Гарсия Айтор
Нап
32
€ 0.8 млн
70
Сержио
Нап
31
€ 0.6 млн
23
Цилулис Сотирис
Нап
31
€ 0.3 млн
99
Цоварас Георгиос
Нап
26
€ 0.25 млн
9
ван Верт Том
Нап
36
€ 0.125 млн
4
Dimitrios Stavropoulos
Нап
-
11
Denzel Jubitana
Нап
-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 9, нападающих: 7
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