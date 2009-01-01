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Англия. Вторая лига
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Аккрингтон Стэнли
Результаты
€ 625 тыс
Аккрингтон Стэнли - результаты матчей
Аккрингтон
Англия. Вторая лига
Стадион:
Хам
Сайт:
http://www.accringtonstanley.co.uk/
Тренер:
Джон Коулман
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Кубок Английской лиги. 1-й раунд 2009/2010
Англия. Кубок. 2008/2009
Кубок Английской лиги. 1-й раунд 2008/2009
12.09 | 17:00
Барнет
2 : 1
Аккрингтон Стэнли
05.09 | 17:00
Аккрингтон Стэнли
3 : 2
Кроули Таун
01.09 | 21:45
Аккрингтон Стэнли
2 : 2
Гримсби Таун
29.08 | 17:00
Уолсолл
3 : 2
Аккрингтон Стэнли
22.08 | 17:00
Эксетер Сити
2 : 0
Аккрингтон Стэнли
15.08 | 17:00
Аккрингтон Стэнли
2 : 2
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