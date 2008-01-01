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    Арсенал - таблица

    Город Белая Церковь
    Дивизион Украина-Вторая лига, Группа А
    Сайт http://bc-sport.info/
    Стадион Трудовые резервы
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. 34 22 8 4 74:22 +52 74
    2. Сталь А 34 20 6 8 58:35 +23 66
    3. Александрия 34 17 9 8 51:35 +16 60
    4. Буковина 34 16 10 8 49:33 +16 58
    5. Николаев 34 16 9 9 47:41 +6 54
    6. Нафтовик-Укрнафта 34 15 9 10 40:33 +7 54
    7. 34 15 8 11 38:23 +15 53
    8. Звезда К 34 14 10 10 49:37 +12 52
    9. ФК Сумы 34 14 8 12 32:35 -3 50
    10. Олимпик Дн 34 15 4 15 37:37 0 49
    11. Гелиос 34 12 13 9 34:19 +15 49
    12. Титан 34 13 9 12 46:38 +8 48
    13. Полтава 34 11 12 11 38:35 +3 45
    14. Крымтеплица 34 9 8 17 33:45 -12 35
    15. 34 8 6 20 34:55 -21 30
    16. 34 7 3 24 24:63 -39 24
    17. 34 5 7 22 19:67 -48 22
    18. Арсенал БЦ 34 5 5 24 26:76 -50 20
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. 17 13 4 0 42:6 +36 43
    2. Сталь А 17 11 4 2 35:16 +19 37
    3. Буковина 17 11 4 2 30:11 +19 37
    4. ФК Сумы 17 10 5 2 17:7 +10 35
    5. Александрия 17 9 5 3 24:16 +8 32
    6. 17 9 3 5 17:9 +8 30
    7. Звезда К 17 8 6 3 32:18 +14 30
    8. Николаев 17 8 5 4 26:17 +9 29
    9. Олимпик Дн 17 8 3 6 21:17 +4 27
    10. Гелиос 17 7 6 4 18:10 +8 27
    11. Нафтовик-Укрнафта 17 7 4 6 18:17 +1 25
    12. Полтава 17 6 6 5 17:13 +4 24
    13. Титан 17 6 5 6 25:21 +4 23
    14. Крымтеплица 17 6 4 7 16:19 -3 22
    15. 17 5 2 10 12:25 -13 17
    16. 17 4 2 11 19:29 -10 14
    17. Арсенал БЦ 17 4 1 12 20:42 -22 13
    18. 17 3 3 11 12:35 -23 12
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. 17 9 4 4 32:16 +16 31
    2. Сталь А 17 9 2 6 23:19 +4 29
    3. Нафтовик-Укрнафта 17 8 5 4 22:16 +6 29
    4. Александрия 17 8 4 5 27:19 +8 28
    5. Николаев 17 8 4 5 21:24 -3 28
    6. Титан 17 7 4 6 21:17 +4 25
    7. 17 6 5 6 21:14 +7 23
    8. Олимпик Дн 17 7 1 9 16:20 -4 22
    9. Звезда К 17 6 4 7 17:19 -2 22
    10. Гелиос 17 5 7 5 16:9 +7 22
    11. Полтава 17 5 6 6 21:22 -1 21
    12. Буковина 17 5 6 6 19:22 -3 21
    13. 17 4 4 9 15:26 -11 16
    14. ФК Сумы 17 4 3 10 15:28 -13 15
    15. Крымтеплица 17 3 4 10 17:26 -9 13
    16. 17 2 4 11 7:32 -25 10
    17. 17 2 1 14 12:38 -26 7
    18. Арсенал БЦ 17 1 4 12 6:34 -28 7
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