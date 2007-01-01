Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
5
6
7
8
9
10
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
24
14
5
5
41
23
18
47
24
13
4
7
41
27
14
43
24
10
8
6
32
23
9
38
24
10
6
8
29
26
3
36
24
9
8
7
32
24
8
35
24
9
7
8
30
27
3
34
24
9
7
8
31
33
-2
34
24
10
3
11
24
26
-2
33
24
9
5
10
19
25
-6
32
24
6
11
7
19
14
5
29
24
6
11
7
26
25
1
29
24
6
6
12
20
29
-9
24
24
2
5
17
18
60
-42
11
Команда
1
2
3
4
5
7
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
9
2
1
24
7
17
29
12
7
3
2
25
13
12
24
12
7
3
2
12
6
6
24
12
6
3
3
21
13
8
21
12
6
2
4
17
11
6
20
12
5
5
2
11
9
2
20
12
5
4
3
18
11
7
19
12
5
3
4
15
12
3
18
12
4
5
3
12
8
4
17
12
4
4
4
17
13
4
16
12
4
3
5
9
12
-3
15
12
3
5
4
10
9
1
14
12
1
1
10
13
34
-21
4
Команда
1
2
4
6
7
8
9
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
6
1
5
16
14
2
19
12
5
4
3
15
11
4
19
12
5
3
4
21
14
7
18
12
5
3
4
17
16
1
18
12
5
3
4
14
14
0
18
12
4
3
5
13
22
-9
15
12
3
6
3
9
5
4
15
12
4
1
7
7
15
-8
13
12
3
4
5
9
14
-5
13
12
2
6
4
14
17
-3
12
12
2
3
7
11
17
-6
9
12
2
2
8
7
19
-12
8
12
1
4
7
5
26
-21
7
❗Николаев: -3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире