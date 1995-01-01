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Казахстан. Премьер-лига
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Главные новости
12:58
«Бавария» объявила об уходе Тухеля по окончании сезона
12:25
Вратарь «Зенита» Кержаков высказался о возможности завершения карьеры после сезона
1
11:42
Тикнизян отказался от трансфера в «Галатасарай»
8
11:36
Фото
«Рубин» подписал контракт с сербским полузащитником
11:09
Журналист рассказал о поисках «крота» в «Барселоне»
1
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Все новости
12:47
Новичок «Ростова» оценил потенциал Карпина для работы в «Барселоне»
12:34
Агент Дугласа Сантоса объяснил, почему игрок остался в «Зените»
1
12:07
Названы возможные исполнители гимна России перед матчем с Сербией
1
11:57
Матчи «Зенита» и «Спартака» сравнили с финалом Лиги Европы
12
11:25
Вратарь Кержаков раскритиковал организацию финала Кубка Азии
10:59
Президент «Урала» Иванов ответил на вопрос о переговорах с Гончаренко
10:53
Стало известно, чей номер может получить Мбаппе в «Реале»
10:26
В АПОЭЛ отреагировали на интерес клуба РПЛ к хавбеку из Гвинеи-Бисау
10:16
Бышовец назвал проблему в подготовке «Зенита» к возобновлению сезона
8
10:03
Вратарь «Динамо» Лещук высказался о своих хейтерах
2
10:00
Новичок ЦСКА, бунт в «Баварии», игрок «Сочи» отказал «Зениту», рекорд Холанда и другие новости
09:51
Лесовой ответил на вопрос о выступлении за сборную Израиля
2
09:39
Орлов прокомментировал ситуацию с Промесом
31
09:29
Гризманн высказался о возможном трансфере Мбаппе в «Реал»
09:19
Уткин рассказал, как игра защитника «Интера» Бастони объясняет потенциал Симоне Индзаги
08:59
Президент Аргентины высказался о Месси
1
08:29
Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Атлетико»
1
08:22
Мостовой сказал, что ему нравится в «Краснодаре»
1
08:14
«Интер» выдал лучшую победную серию с весны 2021 года
08:00
«Рубин» пополнится сербским хавбеком
1
07:49
Симеоне назвал причину поражения «Атлетико» от «Интера»
01:23
Симеоне – 9-й тренер со 100 матчами в Лиге чемпионов
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01:11
Эдерсон повторил клубный рекорд «Манчестер Сити»
00:59
Лига чемпионов. «Боруссия Д» упустила победу над ПСВ (1:1)
00:57
Лига чемпионов. «Интер» минимально обыграл «Атлетико» (1:0) в первом матче 1/8 финала
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