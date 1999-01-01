Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
5
8
9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
36
24
8
4
60
24
36
80
36
25
3
8
63
35
28
78
36
18
9
9
63
41
22
63
36
15
12
9
51
34
17
57
36
12
7
17
44
55
-11
43
36
11
10
15
40
59
-19
43
36
12
6
18
54
53
1
42
36
9
9
18
36
59
-23
36
36
7
13
16
41
54
-13
34
36
5
7
24
33
71
-38
22
Команда
1
4
7
8
9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
13
2
3
35
18
17
41
18
12
4
2
28
12
16
40
18
10
5
3
30
17
13
35
18
10
3
5
34
19
15
33
18
7
4
7
28
17
11
25
18
7
2
9
24
31
-7
23
18
4
6
8
19
22
-3
18
18
4
5
9
21
26
-5
17
18
3
7
8
21
30
-9
16
18
2
4
12
18
35
-17
10
Команда
2
3
4
7
8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
12
4
2
32
12
20
40
18
12
1
5
28
17
11
37
18
8
6
4
29
22
7
30
18
8
2
8
23
29
-6
26
18
5
7
6
21
17
4
22
18
4
8
6
16
28
-12
20
18
4
6
8
20
24
-4
18
18
5
3
10
17
37
-20
18
18
5
2
11
26
36
-10
17
18
3
3
12
15
36
-21
12
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире