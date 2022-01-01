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Перу. Лига 1
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Депортиво Лос Чанкас
Состав
Депортиво Лос Чанкас - состав команды
Андахуайлас
Перу. Лига 1
Стадион:
Лос Чанкас
Тренер:
Хуан Карлос Басалар
Состав
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
29
Willy Diaz
Вра
-
3
Franz Schmidt
Защ
-
14
Brayan Guevara
Защ
-
4
Ederson Mogollón
Защ
-
24
Gonzalo Rizzo
Защ
-
31
Ayrthon Quintana
Защ
-
34
Ronald Vega
Защ
-
6
Abdiel Ayarza
Пол
-
17
Christian Velarde
Пол
-
5
Jorge Palomino
Пол
-
13
André Vasquez
Пол
-
22
Sebastian Zarabia
Пол
-
38
Braian Rivero
Пол
-
11
Jarlin Quintero
Пол
-
20
Marlon Torres
Пол
-
77
Félix Espinoza
Пол
-
27
Pablo Bueno
Нап
-
27
Kenji Barrios
Нап
-
18
Oshiro Takeuchi
Нап
-
Всего игроков: 19, из них вратарей: 1, защитников: 6, полузащитников: 9, нападающих: 3
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