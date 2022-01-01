Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Перу. Лига 1
Команды
Сьенсиано
Состав
€ 500 тыс
Сьенсиано - состав команды
Куско
Перу. Лига 1
Стадион:
Эстадио Гарсиласо
Сайт:
http://cienciano.com/
Тренер:
Оскар Ибаньес
Состав
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
24
Juan Bolado
Вра
-
23
Denzel Cana
Вра
-
31
Ítalo Espinoza
Вра
-
22
Кабельо Карлос
Защ
28
€ 0.5 млн
4
Maximiliano Amondarain
Защ
-
39
Henry Caparó
Защ
-
26
Rotceh Aguilar
Защ
-
14
Sebastian Cavero
Защ
-
6
Leonel Galeano
Защ
-
3
Kevin Becerra
Защ
-
27
Alonso Yovera
Пол
-
8
Gonzalo Aguirre
Пол
-
7
Cristian Souza
Пол
-
88
Gerson Barreto
Пол
-
29
Ademar Robles
Пол
-
26
Rudy Palomino
Пол
-
5
Santiago Arias
Пол
-
17
Ray Sandoval
Пол
-
55
Alfredo Ramúa
Пол
-
17
Osnar Noronha
Нап
-
18
Didier La Torre
Нап
-
11
Neri Bandiera
Нап
-
21
Carlos Garcés
Нап
-
9
Juan Romagnoli
Нап
-
99
Nadhir Colunga
Нап
-
25
Renzo Salazar
Нап
-
10
Alejandro Hohberg
Нап
-
19
Matías Succar
Нап
-
Всего игроков: 28, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 9, нападающих: 9
Главные новости
Итоговый состав сборной России, увольнение Тедеско, новый клуб Гусева и другие новости
02:00
Моуринью прокомментировал вымученную победу «Реала» над «Эльче»
01:29
1
Клопп выбрал нового основного вратаря сборной Германии
01:14
1
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
00:40
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
00:15
1
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
Вчера, 23:26
1
Видео
Радимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:01
2
Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
Вчера, 22:48
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+