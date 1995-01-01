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Главные новости
Реакция Роналду на 8-й ЗМ Месси, Слуцкого зовут в Казахстан и другие новости
01:23
Семак раскритиковал формат Фонбет Кубка России по двум причинам
2
01:11
Видео
«Интер Майами» показал, как одноклубники поздравили Месси с 8-м «Золотым мячом»
00:52
Аршавин назвал игрока, удивившего его в первой части сезона РПЛ
00:44
Экс-футболист «Челси» рассказал о драке Это'О с Де Брюйне
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Все новости
01:00
Тихонов сказал, что ему нравится в игре «Спартака» при Абаскале
00:35
Семак объяснил замену Ренана в перерыве матча с «Крыльями»
00:23
Ротен – о «Золотом мяче»: «Это позор! Месси не был лучшим даже в «ПСЖ»
4
31 октября
23:59
Ловрен озвучил причину ухода из «Зенита» в «Лион»
23:53
Аршавин назвал лучшего нападающего РПЛ
23:46
Игрок «Галатасарая» разругался с тренером из-за гамбургеров
23:38
16-летний полузащитник «Чертаново» отказал «Зениту»
6
23:29
Действующий обладатель Кубка Германии вылетел из турнира на стадии 1/16 финала
23:15
Аршавин ответил, что ему труднее всего дается в учебе на тренера
2
22:58
Определена страна-хозяйка ЧМ-2034
6
22:46
Семак рассказал, о чем спорил с арбитром после победы над «Крыльями»
22:34
Аршавин назвал лучшего футболиста РПЛ
22:25
Фонбет Кубок России. «Балтика» разгромила «Ахмат» (4:1) благодаря дублю Мусаева
22:14
Фото
Холанд поздравил Месси с получением восьмого «Золотого мяча»
21:56
Уткин ответил, финиширует ли «Ростов» в топ-5 РПЛ
1
21:47
Видео
Роналду хотел заменить судью в матче «Аль-Насра» с командой Джеррарда
21:37
Аршавин рассказал, зачем ездил в Англию
21:27
Фонбет Кубок России. «Зенит» победил «Крылья» (1:0) благодаря голу на 87-й минуте
9
21:16
Фото
Фанаты провоцировали Роналду, скандируя фамилию Месси – португалец ответил двумя жестами
2
20:58
Мостовой назвал фаворита в кубковом матче «Спартак» – «Краснодар»
7
20:48
Фото
Турецкая команда начала сезон с 19 побед подряд
20:38
Аршавин выделил самые слабые позиции в составе «Спартака»
15
20:25
Почеттино эмоционально отреагировал на вручение Месси восьмого «Золотого мяча»
1
19:57
Семак объяснил, почему выпустил Ерохина в центре атаки «Зенита» на игру с «Крыльями»
19:45
«Реал» готов выкупить Кепу у «Челси», но при одном условии
19:30
Видео
«Динамо» анонсировало матч с «Пари НН» в стиле Хэллоуина
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19:21
Месси – седьмой игрок, взявший ЧМ и «Золотой мяч» в одном сезоне
19:12
Аршавин оценил положение Ренана в «Зените»: защитник не играет в РПЛ с августа
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Вспомните легендарные голы ЛЧ!
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Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
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«Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
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