Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
15
8
3
49
27
22
53
26
14
6
6
41
25
16
48
26
14
5
7
55
37
18
47
26
13
7
6
58
40
18
46
26
12
7
7
44
36
8
43
26
10
8
8
53
55
-2
38
26
10
7
9
53
46
7
37
26
9
6
11
50
45
5
33
26
8
6
12
43
44
-1
30
26
5
11
10
29
51
-22
26
26
6
6
14
27
43
-16
24
26
5
6
15
32
51
-19
21
26
4
5
17
22
56
-34
17
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
8
4
1
26
14
12
28
13
8
2
3
20
11
9
26
13
7
4
2
26
16
10
25
13
7
3
3
23
14
9
24
13
6
3
4
36
25
11
21
13
6
2
5
31
23
8
20
13
4
5
4
27
27
0
17
13
3
3
7
22
22
0
12
13
2
5
6
11
17
-6
11
13
2
5
6
13
27
-14
11
13
2
4
7
22
25
-3
10
13
2
2
9
12
26
-14
8
13
2
2
9
11
29
-18
8
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
7
5
1
27
17
10
26
13
7
4
2
23
13
10
25
13
7
2
4
32
23
9
23
13
7
2
4
28
20
8
23
13
6
4
3
21
14
7
22
13
6
3
4
26
28
-2
21
13
5
3
5
21
22
-1
18
13
5
3
5
18
20
-2
18
13
4
4
5
17
21
-4
16
13
3
6
4
16
24
-8
15
13
4
1
8
16
26
-10
13
13
3
4
6
20
25
-5
13
13
2
3
8
11
27
-16
9
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире