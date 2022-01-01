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Египет. Премьер-лига
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ЕНППИ
Результаты
€ 600 тыс
ЕНППИ - результаты матчей
Каир
Египет. Премьер-лига
Стадион:
Петроспорт
Тренер:
Хамза Эль-Гамаль
Состав
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Египет. Премьер-лига. 2025/2026
Египет. Премьер-лига. 2024/2025
05.05 | 20:00
Аль-Ахли
3 : 0
ЕНППИ
01.05 | 17:00
Пирамидс
3 : 2
ЕНППИ
27.04 | 17:00
Замалек
0 : 0
ЕНППИ
22.04 | 18:00
Аль-Масри
2 : 2
ЕНППИ
11.04 | 21:00
ЕНППИ
1 : 1
Керамика Клеопатра
07.04 | 18:00
Смуха
0 : 2
ЕНППИ
11.03 | 22:30
ЕНППИ
1 : 0
Замалек
07.03 | 22:30
Кахраба Исмаилия
1 : 2
ЕНППИ
01.03 | 22:30
ЕНППИ
3 : 2
Аль-Масри
24.02 | 22:30
Харас Эль-Ходуд
1 : 0
ЕНППИ
16.02 | 21:00
ЕНППИ
0 : 0
Национальный банк Египта
11.02 | 18:00
ЕНППИ
1 : 2
Пирамидс
06.02 | 21:00
Петроджет
1 : 1
ЕНППИ
29.01 | 18:00
ЕНППИ
1 : 2
Смуха
22.11 | 21:00
Тала Аль-Гаиш
1 : 1
ЕНППИ
17.10 | 20:00
Аль-Мокавлун
1 : 1
ЕНППИ
05.10 | 17:00
ЕНППИ
1 : 0
ЗЕД
28.09 | 20:00
Газль Эль-Махалла
0 : 0
ЕНППИ
24.09 | 17:00
ЕНППИ
1 : 0
Исмаили
18.09 | 17:00
Модерн Спорт
2 : 2
ЕНППИ
14.09 | 20:00
ЕНППИ
1 : 1
Аль-Ахли
29.08 | 21:00
Аль-Иттихад
0 : 3
ЕНППИ
24.08 | 21:00
ЕНППИ
0 : 0
Эль-Гуна
20.08 | 18:00
Керамика Клеопатра
2 : 0
ЕНППИ
16.08 | 18:00
ЕНППИ
1 : 0
Вади Дегла
10.08 | 21:00
Фарко
0 : 0
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