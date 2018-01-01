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Люксембург. Национальный дивизион
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Расинг
Результаты
€ 25 тыс
Расинг - результаты матчей
Люксембург
Люксембург. Национальный дивизион
Стадион:
Стад Ахилл Хаммерель
Сайт:
http://www.racing-union.lu/
Тренер:
Янник Какоко
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Таблица
Люксембург. Национальный дивизион. 2025/2026
Лига конференций. 2025/2026
Люксембург. Национальный дивизион. 2024/2025
Лига конференций. 2022/2023
Лига конференций. 2021/2022
Лига Европы. 2018/2019
23.05 | 17:00
Расинг
6 : 1
Роданж
17.05 | 17:00
Хостерт
0 : 1
Расинг
10.05 | 17:00
Мамер
3 : 2
Расинг
03.05 | 17:00
Расинг
0 : 5
Атерт Биссен
26.04 | 17:00
Кэрьенг
2 : 5
Расинг
18.04 | 19:00
Расинг
2 : 2
Прогрес
12.04 | 17:00
УНА Штрассен
1 : 0
Расинг
04.04 | 19:00
Расинг
0 : 0
Унион Тетус Петанж
22.03 | 18:00
Виктория Роспорт
3 : 4
Расинг
14.03 | 21:00
Расинг
1 : 0
Свифт
08.03 | 18:00
Мондорф-ле-Бен
1 : 3
Расинг
01.03 | 18:00
Расинг
1 : 2
Дюделанж
21.02 | 20:30
Женесс
3 : 2
Расинг
14.02 | 18:00
Расинг
0 : 2
Дифферданж
08.02 | 18:00
Женесс Канах
1 : 3
Расинг
07.12 | 18:00
Расинг
0 : 0
Хостерт
30.11 | 18:00
Расинг
5 : 2
Мамер
26.11 | 22:00
Свифт
0 : 1
Расинг
22.11 | 19:00
Атерт Биссен
3 : 0
Расинг
02.11 | 18:00
Расинг
1 : 1
Кэрьенг
29.10 | 21:30
Дифферданж
5 : 1
Расинг
25.10 | 19:00
Прогрес
1 : 3
Расинг
18.10 | 19:30
Расинг
1 : 2
УНА Штрассен
05.10 | 17:00
Унион Тетус Петанж
2 : 1
Расинг
28.09 | 17:00
Расинг
1 : 0
Виктория Роспорт
14.09 | 17:00
Расинг
0 : 2
Мондорф-ле-Бен
31.08 | 17:00
Дюделанж
1 : 1
Расинг
24.08 | 17:00
Расинг
1 : 1
Женесс
10.08 | 17:00
Расинг
1 : 3
Женесс Канах
03.08 | 17:00
Роданж
1 : 1
Расинг
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