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    Расинг - результаты

    Город Люксембург
    Дивизион Люксембург-Национальный дивизион
    Сайт http://racing-fc.lu/
    Турниры:
    Лига конференций (2022/2023), ответный матч
    2 раунд
    ответный матч    		 28 июля, четверг 21:00 Чукарички 4:0 Расинг
    Лига конференций (2022/2023), первый матч
    2 раунд
    первый матч    		 21 июля, четверг 21:00 Расинг 1:4 Чукарички
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