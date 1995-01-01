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    Приштина - расписание

    Город Приштина
    Дивизион Косово-Суперлига
    Сайт http://prishtinafc.com/
    Стадион Фадиль Вокри
    Тренер Дебатик Цурри
    Косово. Суперлига (2023/2024)
    2 тур 19 августа, суббота 18:00
    Косово. Суперлига (2023/2024)
    3 тур 26 августа, суббота 18:00
    Косово. Суперлига (2023/2024)
    4 тур 3 сентября, воскресенье 18:00
    Косово. Суперлига (2023/2024)
    5 тур 16 сентября, суббота 17:00
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