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Сербия. Суперлига
Команды
Раднички
Состав
€ 3,05 млн
Раднички - состав команды
Ниш
Сербия. Суперлига
Сайт:
http://fkradnickinis.rs/
Тренер:
Томислав Сивич
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
44
Nikola Curuvija
Вра
-
12
Ivan Kostić
Вра
-
98
Strahinja Manojlovic
Вра
-
2
Мияйлович Марко
Защ
29
€ 0.6 млн
11
Ашковски Стефан
Защ
34
€ 0.075 млн
33
Петкович Марко
Защ
34
€ 0.05 млн
20
Видович Александар
Защ
25
-
5
Nikola Zecevic
Защ
-
25
Bojan Kovačević
Защ
-
15
Крайсник Дамьян
Пол
29
€ 0.3 млн
19
Амин Симон
Пол
28
€ 0.225 млн
5
Джало Бубакар
Пол
29
€ 0.1 млн
20
Nikola Srećković
Пол
-
21
Vanja Ilić
Пол
-
9
Шестюк Александр
Нап
24
€ 0.5 млн
19
Осей Кваку Бонсу
Нап
26
€ 0.45 млн
11
Иванович Игор
Нап
29
€ 0.25 млн
7
Абасс Исса
Нап
28
€ 0.2 млн
23
Мустафа Ибрахим
Нап
26
€ 0.15 млн
28
Арийиби Гболи
Нап
31
€ 0.15 млн
14
Miloš Rošević
Нап
-
24
Miljan Ilić
Нап
-
42
Dušan Jovanović
Нап
-
6
F. Kanoute
Нап
-
4
U. Vitas
Нап
-
22
Radomir Milosavljevic
Нап
-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 6, полузащитников: 5, нападающих: 12
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