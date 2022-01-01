Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Дамак
Состав
€ 6,48 млн
Дамак - состав команды
Хамис-Мушайт
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Дамак
Тренер:
Космин Контра
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
33
Аль-Бакаави Моатаз
Вра
28
€ 0.175 млн
15
Харкасс Джамал
Защ
30
€ 1 млн
3
Бедран Абделькадер
Защ
34
€ 0.35 млн
12
Аль-Хавсави Сануси
Защ
28
€ 0.175 млн
6
Абдулла Тарек
Защ
31
€ 0.175 млн
13
Аль-Обейд Абдулрахман
Защ
33
€ 0.1 млн
4
Аль-Рашиди Нур
Защ
31
€ 0.075 млн
5
Hassan Rubayyi
Защ
-
2
Силла Морлайе
Пол
28
€ 1.8 млн
11
Мейте Яку
Пол
30
€ 0.9 млн
88
Аль-Сумайри Халед
Пол
29
€ 0.15 млн
10
Алиуи Набиль
Нап
27
€ 0.8 млн
77
Кайки Дэвид
Нап
22
€ 0.275 млн
17
Альсальхади Мохаммад
Нап
25
€ 0.25 млн
90
Аль-Гамди Хаззаа
Нап
25
€ 0.125 млн
80
Наджи Яхья
Нап
27
€ 0.125 млн
14
Окита Джонатан
Нап
30
-
1
Kewin
Нап
-
Всего игроков: 18, из них вратарей: 1, защитников: 7, полузащитников: 3, нападающих: 7
Главные новости
В «Краснодаре» определились с будущим Мусаева
13:40
2
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
13:26
3
Семин отреагировал на увольнение Галактионова из «Локомотива»
13:13
В Бразилии застрелили футболиста
12:59
3
Ловчев сказал, что ждет Батракова в «Галатасарае»
12:37
6
«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
8
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
2
ЦСКА готовит 15 миллионов на покупку полуфиналиста ЧМ
11:55
4
12 достижений «ПСЖ» внесены в книгу рекордов Гиннесса
11:44
1
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
11:40
22
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+