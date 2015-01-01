Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
9
0
9
7
3
2
0
1
6
4
2
6
3
1
1
1
5
5
0
4
1
1
0
0
1
0
1
3
3
0
0
3
2
13
-11
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
Группа B
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
3
2
7
3
1
2
0
3
2
1
5
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
1
2
3
5
-2
1
Группа C
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
10
1
9
9
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
1
1
3
5
-2
4
3
0
0
3
1
7
-6
0
Группа D
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
4
0
4
6
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
2
5
-3
3
2
0
1
1
2
3
-1
1
Группа E
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
3
6
9
3
2
0
1
8
4
4
6
3
1
0
2
6
5
1
3
3
0
0
3
1
12
-11
0
Группа F
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
16
2
14
9
3
1
0
2
5
11
-6
3
3
1
0
2
6
7
-1
3
3
1
0
2
4
11
-7
3
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
2
1
1
3
1
1
0
0
3
0
3
3
1
1
0
0
1
0
1
3
2
0
1
1
0
4
-4
1
2
0
0
2
1
11
-10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
2
1
1
4
2
0
1
1
4
5
-1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
-1
0
Группа 2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
3
2
1
4
1
1
0
0
3
0
3
3
2
0
0
2
0
5
-5
0
1
0
0
1
1
3
-2
0
Группа 3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
4
0
4
6
2
1
0
1
2
3
-1
3
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
3
0
3
3
2
1
0
1
6
4
2
3
2
0
0
2
1
4
-3
0
1
0
0
1
1
5
-4
0
Группа 5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
11
1
10
6
2
0
0
2
1
8
-7
0
1
0
0
1
3
4
-1
0
1
0
0
1
0
3
-3
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
6
0
6
4
1
1
0
0
5
1
4
3
2
1
0
1
4
3
1
3
1
0
0
1
1
2
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
4
2
2
6
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
2
0
1
1
3
4
-1
1
Группа 2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
7
1
6
6
2
1
1
0
2
1
1
4
1
0
0
1
1
2
-1
0
1
0
0
1
0
3
-3
0
Группа 3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
2
2
0
3
2
0
1
1
2
3
-1
1
1
0
0
1
0
2
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
6
3
3
6
1
1
0
0
5
1
4
3
1
1
0
0
2
0
2
3
2
0
0
2
0
7
-7
0
Группа 5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
5
1
4
3
1
1
0
0
4
3
1
3
2
1
0
1
3
3
0
3
2
1
0
1
4
8
-4
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире