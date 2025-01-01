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€ 3,35 млн

Атлетико Букараманга - расписание

Букараманга
Стадион:
Америко Монтанини
Сайт:
http://www.atleticobucaramanga.com.co/
Тренер:
Леонель Альварес
Результаты
Расписание
Таблица
Завершен
Атлетико Букараманга
3 : 3
Коло-Коло
11.04 | 01:00
Расинг Клуб
- : -
Атлетико Букараманга
11.04 | 01:00
Расинг Клуб
- : -
Атлетико Букараманга
24.04 | 05:00
Атлетико Букараманга
- : -
Форталеза
24.04 | 05:00
Атлетико Букараманга
- : -
Форталеза
07.05 | 00:00
Атлетико Букараманга
- : -
Расинг Клуб
14.05 | 03:30
Форталеза
- : -
Атлетико Букараманга
30.05 | 03:30
Коло-Коло
- : -
Атлетико Букараманга
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