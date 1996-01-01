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    Тигре - состав

    Город Буэнос-Айрес
    Дивизион Аргентина-Примера
    Сайт catigre.com.ar/
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    32 Ретеги Матео Италия Аргентина Нап 23 - - - - - € 8 млн.
    Всего игроков: 1, из них вратарей: 0, защитников: 0, полузащитников: 0, нападающих: 1
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