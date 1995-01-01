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    Ашдод - результаты

    Город Ашдод
    Дивизион Израиль-Премьер-Лига
    Турниры:
    Лига конференций (2021/2022), ответный матч
    2 раунд
    ответный матч    		 29 июля, четверг 20:00 Ашдод 0:1 Карабах
    Лига конференций (2021/2022), первый матч
    2 раунд
    первый матч    		 22 июля, четверг 19:00 Карабах 0:0 Ашдод
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