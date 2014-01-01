Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1 млн

Стронгест - турнирная таблица

Ла-Пас
Боливия. Примера
Стадион:
Эрнандо Силес
Сайт:
http://www.clubthestrongest.com/
Тренер:
Пабло Лавальен
Состав Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Боливар
2
Олвейс Реди
3
Стронгест
4
Аврора
5
Реал Потоси
6
Ориенте Петролеро
7
Насьональ Потоси
8
Блуминг
9
Гуабира
10
Индепендьенте Петролеро
11
Реал Оруро
12
Академия дель Баломпе
13
Университарио де Винто
14
Сан-Антонио Було-Було
15
Реал Томаяпо
16
Сан-Хосе Оруро
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
13
3
3
50
20
30
42
19
12
6
1
43
13
30
42
19
10
7
2
35
20
15
37
19
7
9
3
30
24
6
30
19
7
8
4
25
14
11
29
19
8
3
8
34
27
7
27
19
8
3
8
30
24
6
27
19
6
8
5
29
21
8
26
19
7
5
7
29
38
-9
26
19
7
4
8
26
32
-6
25
19
6
3
10
32
48
-16
21
19
6
2
11
30
43
-13
20
19
5
3
11
24
36
-12
18
19
5
2
12
18
39
-21
17
19
4
4
11
15
37
-22
16
19
2
8
9
19
33
-14
14
Команда
1
Олвейс Реди
2
Боливар
3
Блуминг
4
Ориенте Петролеро
5
Стронгест
6
Насьональ Потоси
7
Гуабира
8
Реал Потоси
9
Аврора
10
Академия дель Баломпе
11
Сан-Антонио Було-Було
12
Университарио де Винто
13
Индепендьенте Петролеро
14
Реал Томаяпо
15
Сан-Хосе Оруро
16
Реал Оруро
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
2
1
25
6
19
23
9
7
1
1
29
9
20
22
10
5
5
0
20
5
15
20
9
6
1
2
20
7
13
19
10
5
4
1
21
11
10
19
9
6
1
2
18
10
8
19
9
5
3
1
20
9
11
18
10
5
3
2
17
6
11
18
9
4
4
1
19
13
6
16
9
5
1
3
18
13
5
16
10
5
1
4
13
14
-1
16
10
4
2
4
17
14
3
14
10
4
2
4
12
15
-3
14
9
2
4
3
8
10
-2
10
10
2
4
4
13
17
-4
10
9
3
1
5
17
23
-6
10
Команда
1
Боливар
2
Олвейс Реди
3
Стронгест
4
Аврора
5
Реал Потоси
6
Индепендьенте Петролеро
7
Реал Оруро
8
Насьональ Потоси
9
Ориенте Петролеро
10
Гуабира
11
Блуминг
12
Реал Томаяпо
13
Сан-Хосе Оруро
14
Университарио де Винто
15
Академия дель Баломпе
16
Сан-Антонио Було-Було
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
6
2
2
21
11
10
20
9
5
4
0
18
7
11
19
9
5
3
1
14
9
5
18
10
3
5
2
11
11
0
14
9
2
5
2
8
8
0
11
9
3
2
4
14
17
-3
11
10
3
2
5
15
25
-10
11
10
2
2
6
12
14
-2
8
10
2
2
6
14
20
-6
8
10
2
2
6
9
29
-20
8
9
1
3
5
9
16
-7
6
10
2
0
8
7
27
-20
6
9
0
4
5
6
16
-10
4
9
1
1
7
7
22
-15
4
10
1
1
8
12
30
-18
4
9
0
1
8
5
25
-20
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
21:47
Кордоба заявил о внешней атаке на «Краснодар»
21:24
Экс-арбитр Федотов – о футболисте РПЛ: «Он бандит-рецидивист»
20:57
1
ВидеоГенич охарактеризовал комичную симуляцию Кордобы
20:38
1
Жена Смолова рассказала, почему стала больше зарабатывать после свадьбы
20:25
2
Червиченко назвал четыре причины победы «Спартака» над «Ростовом»
20:00
8
Аленичев и Титов возвращаются к тренерской работе
19:43
6
Акинфеев раскрыл, чем занимается в период восстановления после травмы
19:17
Глушаков спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Это будет правильно и заслуженно»
19:09
2
Мостовой – о «Зените»: «Раздутый пузырь денежных ведомостей, где люди просто отдыхают»
18:51
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+