Турниры:
Кубок Либертадорес 2015, группа 4
|Групповой этап, 6 тур
|22 апреля, среда
|23:30
|Интернасьонал
|1:0
|Стронгест
|Групповой этап, 5 тур
|15 апреля, среда
|23:30
|Стронгест
|1:0
|Эмелек
|Групповой этап, 4 тур
|18 марта, среда
|04:15
|Стронгест
|5:3
|Универсидад де Чили
|Групповой этап, 3 тур
|6 марта, пятница
|03:30
|Универсидад де Чили
|3:1
|Стронгест
|Групповой этап, 2 тур
|25 февраля, среда
|05:30
|Эмелек
|3:0
|Стронгест
|Групповой этап, 1 тур
|18 февраля, среда
|03:30
|Стронгест
|3:1
|Интернасьонал