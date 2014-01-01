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Армения. Премьер-лига
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Ширак
Результаты
Ширак - результаты матчей
Гюмри
Армения. Премьер-лига
Стадион:
Городской стадион
Сайт:
http://fcshirak.am/
Тренер:
Арсен Ованесян
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Таблица
Армения. Премьер-лига. 2026/2027
Армения. Премьер-лига. 2025/2026
Армения. Премьер-лига. 2024/2025
Армения. Премьер-лига. 2023/2024
Лига Европы. Квалификация 2020/2021
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Лига Европы. 2015/2016
Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Лига чемпионов. 2013/2014
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
13.09 | 18:00
Пюник
2 : 0
Ширак
06.09 | 18:00
Ширак
2 : 0
Сардарапат
29.08 | 15:00
Ван
0 : 4
Ширак
22.08 | 17:00
Ширак
0 : 1
Урарту
14.08 | 19:00
Гандзасар
0 : 1
Ширак
09.08 | 18:00
Ширак
3 : 4
Ноа
01.08 | 17:00
БКМА Ереван
0 : 0
Ширак
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