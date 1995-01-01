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    Ширак - результаты

    Город Гюмри
    Дивизион Армения-Премьер-лига
    Турниры:
    Лига Европы (2020/2021)
    Квалификация, 1 раунд
    		27 августа, четверг 21:30 ФКСБ 3:0 Ширак
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