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Словакия. Найк Лига
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Ружомберок
Результаты
Ружомберок - результаты матчей
Ружомберок
Словакия. Найк Лига
Сайт:
http://www.mfkruzomberok.sk/
Тренер:
Ондржей Сметана
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Расписание
Таблица
Словакия. Найк Лига. 2025/2026
Лига конференций. 2024/2025
Словакия. Найк Лига. 2024/2025
Лига Европы. 2024/2025
Лига конференций. 2022/2023
Товарищеские матчи. 2022
Лига Европы. Квалификация 2020/2021
Лига Европы. 2019/2020
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
16.05 | 18:00
Скалица
1 : 0
Ружомберок
09.05 | 19:00
Ружомберок
4 : 3
Тренчин
02.05 | 19:00
Ружомберок
1 : 1
Татран
25.04 | 19:00
Кошице
3 : 1
Ружомберок
18.04 | 16:30
Ружомберок
2 : 1
Комарно
11.04 | 16:30
Ружомберок
0 : 0
Скалица
04.04 | 16:30
Татран
0 : 0
Ружомберок
21.03 | 17:30
Тренчин
3 : 1
Ружомберок
14.03 | 17:30
Ружомберок
1 : 1
Кошице
08.03 | 17:30
Комарно
3 : 0
Ружомберок
28.02 | 17:30
Комарно
1 : 1
Ружомберок
22.02 | 17:30
Ружомберок
2 : 2
Слован
14.02 | 17:30
Железьярне Подбрезова
5 : 0
Ружомберок
07.02 | 17:30
Ружомберок
1 : 0
Татран
13.12 | 17:30
Ружомберок
0 : 0
Тренчин
06.12 | 17:30
Жилина
1 : 2
Ружомберок
03.12 | 20:00
Слован
1 : 2
Ружомберок
29.11 | 17:30
Ружомберок
1 : 1
Кошице
23.11 | 17:30
Земплин Михаловце
4 : 2
Ружомберок
08.11 | 17:30
Ружомберок
0 : 1
ДАК 1904
01.11 | 17:30
Скалица
0 : 0
Ружомберок
26.10 | 17:30
Ружомберок
1 : 1
Спартак Тр
18.10 | 16:30
Ружомберок
0 : 1
Комарно
28.09 | 18:00
Ружомберок
1 : 0
Железьярне Подбрезова
20.09 | 19:00
Татран
1 : 3
Ружомберок
13.09 | 19:00
Тренчин
0 : 3
Ружомберок
31.08 | 18:00
Ружомберок
3 : 3
Жилина
23.08 | 19:00
Кошице
3 : 1
Ружомберок
16.08 | 19:00
Ружомберок
0 : 1
Земплин Михаловце
12.08 | 19:00
Ружомберок
1 : 3
Скалица
09.08 | 21:30
ДАК 1904
2 : 0
Ружомберок
27.07 | 20:00
Спартак Тр
3 : 0
Ружомберок
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