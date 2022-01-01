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Аргентина. Примера
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Альдосиви
Состав
€ 4 млн
Альдосиви - состав команды
Мар-дель-Плата
Аргентина. Примера
Стадион:
Хосе Мария Минелла
Сайт:
http://www.aldosivi.com/
Тренер:
Андрес Иллана
Состав
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
42
Lucas Acosta
Вра
-
17
Sebastián Moyano
Вра
-
23
Ignacio Chicco
Вра
-
13
Куфре Брайан
Защ
29
€ 1.5 млн
25
Néstor Breitenbruch
Защ
-
33
Nicolás Zalazar
Защ
-
14
Elías López
Защ
-
2
Leonardo Sigali
Защ
-
2
Tomas Kummer
Защ
-
28
Santiago Moya
Защ
-
32
Joaquin Pombo
Защ
-
18
Lucas Rodríguez
Защ
-
21
Emanuel Iñíguez
Защ
-
2
Guillermo Enrique
Защ
-
5
Nicolás Linares
Защ
-
6
Joaquín Novillo
Защ
-
15
Перруцци Франциско
Пол
25
€ 0.2 млн
10
Гайтан Николас
Пол
38
€ 0.2 млн
13
Хино Федерико
Пол
33
€ 0.175 млн
19
Кастро Лукас
Пол
37
€ 0.15 млн
80
Lautaro Chávez
Пол
-
5
Roberto Bochi
Пол
-
22
Alan Sosa
Пол
-
29
Вомбергар Андрес
Нап
31
€ 2.2 млн
9
Nicolás Cordero
Нап
-
27
Tomás Fernández
Нап
-
20
Rodrigo Márquez
Нап
-
21
Matías Godoy
Нап
-
18
Andrés Chávez
Нап
-
9
Junior Arias
Нап
-
16
Bautista Dadín
Нап
-
Всего игроков: 31, из них вратарей: 3, защитников: 13, полузащитников: 7, нападающих: 8
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