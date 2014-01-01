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    Университарио - таблица

    Город Лима
    Дивизион Перу-Примера
    Сайт http://www.universitario.com.pe/cgi-sys/defaultweb
    Турниры:
    Группа 1 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Велес Сарсфилд 6 5 0 1 9:3 +6 15
    2. Стронгест 6 3 1 2 8:7 +1 10
    3. Атлетико Пар 6 3 0 3 7:7 0 9
    4. Университарио 6 0 1 5 3:10 -7 1
    Группа 1 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Велес Сарсфилд 3 3 0 0 5:0 +5 9
    2. Стронгест 3 3 0 0 5:1 +4 9
    3. Атлетико Пар 3 2 0 1 5:3 +2 6
    4. Университарио 3 0 1 2 3:5 -2 1
    Группа 1 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Велес Сарсфилд 3 2 0 1 4:3 +1 6
    2. Атлетико Пар 3 1 0 2 2:4 -2 3
    3. Стронгест 3 0 1 2 3:6 -3 1
    4. Университарио 3 0 0 3 0:5 -5 0
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