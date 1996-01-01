Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
7
10
11
12
13
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
3
1
2
3
2
1
0
1
2
1
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
2
1
0
1
2
3
-1
3
1
0
1
0
2
2
0
1
1
0
1
0
2
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
2
-1
0
1
0
0
1
1
3
-2
0
Команда
1
3
5
15
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
15
8
3
42
18
24
53
24
13
7
4
41
24
17
46
26
13
6
7
44
28
16
45
26
13
5
8
34
24
10
44
26
13
3
10
38
37
1
42
26
12
5
9
35
44
-9
41
23
11
4
8
42
36
6
37
26
10
7
9
28
25
3
37
26
10
5
11
44
37
7
35
25
9
7
9
35
33
2
34
26
9
5
12
34
42
-8
32
26
8
7
11
38
52
-14
31
25
7
8
10
32
34
-2
29
25
8
5
12
22
27
-5
29
26
8
5
13
40
49
-9
29
25
6
6
13
22
36
-14
24
24
5
7
12
26
37
-11
22
25
4
8
13
30
44
-14
20
Команда
5
10
11
12
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
3
1
2
3
1
1
0
0
2
0
2
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
1
0
2
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
2
-1
0
Группа 1
2
3
8
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
10
2
1
29
13
16
32
13
10
1
2
29
9
20
31
13
9
2
2
23
9
14
29
13
9
2
2
23
10
13
29
14
8
5
1
19
7
12
29
14
9
1
4
24
19
5
28
12
8
2
2
29
13
16
26
13
8
2
3
27
14
13
26
12
7
2
3
24
14
10
23
11
6
4
1
18
8
10
22
12
6
3
3
17
13
4
21
12
6
2
4
13
8
5
20
13
5
5
3
16
12
4
20
13
4
5
4
21
21
0
17
12
4
4
4
16
17
-1
16
12
4
3
5
16
14
2
15
13
4
3
6
23
27
-4
15
13
2
6
5
14
18
-4
12
Команда
3
4
10
11
12
13
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
2
3
-1
3
1
0
1
0
2
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
1
3
-2
0
Группа 1
1
2
7
15
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
5
7
1
13
9
4
22
13
5
4
4
17
14
3
19
11
4
5
2
18
14
4
17
11
4
2
5
18
22
-4
14
13
4
2
7
17
22
-5
14
13
4
2
7
17
31
-14
14
13
4
1
8
15
28
-13
13
12
3
4
5
11
25
-14
13
13
3
3
7
5
11
-6
12
14
3
3
8
17
25
-8
12
14
3
2
9
17
29
-12
11
12
2
3
7
16
22
-6
9
14
2
3
9
15
24
-9
9
13
2
3
8
9
19
-10
9
12
2
2
8
9
18
-9
8
12
2
2
8
16
26
-10
8
13
2
2
9
6
19
-13
8
12
1
4
7
10
23
-13
7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире