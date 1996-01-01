Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 12 млн

Университарио - турнирная таблица

Лима
Перу. Лига 1
Стадион:
Монументаль
Сайт:
http://www.universitario.com.pe/
Тренер:
Хавьер Рабаналь
Состав Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Атлетико Грау
2
Сьенсиано
3
Альянса Атлетико
4
Университарио
5
Депортиво Мокегуа
6
Комерсиантес Унидос
7
Альянса
8
Депортиво Гарсиласо
9
Депортиво Лос Чанкас
10
Кахамарка
11
Куско
12
Мельгар
13
Спорт Бойз
14
Спорт Уанкайо
15
Спортинг Кристал
16
Хуан Пабло II
17
АДТ
18
УТ де Кахамарка
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
3
1
2
3
2
1
0
1
2
1
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
2
1
0
1
2
3
-1
3
1
0
1
0
2
2
0
1
1
0
1
0
2
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
2
-1
0
1
0
0
1
1
3
-2
0
Команда
1
Альянса
2
Университарио
3
Мельгар
4
Депортиво Гарсиласо
5
Куско
6
Депортиво Лос Чанкас
7
Сьенсиано
8
Спорт Бойз
9
Спортинг Кристал
10
Альянса Атлетико
11
Спорт Уанкайо
12
Хуан Пабло II
13
Комерсиантес Унидос
14
Атлетико Грау
15
Кахамарка
16
Депортиво Мокегуа
17
АДТ
18
УТ де Кахамарка
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
15
8
3
42
18
24
53
24
13
7
4
41
24
17
46
26
13
6
7
44
28
16
45
26
13
5
8
34
24
10
44
26
13
3
10
38
37
1
42
26
12
5
9
35
44
-9
41
23
11
4
8
42
36
6
37
26
10
7
9
28
25
3
37
26
10
5
11
44
37
7
35
25
9
7
9
35
33
2
34
26
9
5
12
34
42
-8
32
26
8
7
11
38
52
-14
31
25
7
8
10
32
34
-2
29
25
8
5
12
22
27
-5
29
26
8
5
13
40
49
-9
29
25
6
6
13
22
36
-14
24
24
5
7
12
26
37
-11
22
25
4
8
13
30
44
-14
20
Команда
1
Атлетико Грау
2
Сьенсиано
3
Альянса Атлетико
4
Депортиво Мокегуа
5
Альянса
6
Депортиво Гарсиласо
7
Депортиво Лос Чанкас
8
Кахамарка
9
Комерсиантес Унидос
10
Куско
11
Мельгар
12
Спорт Бойз
13
Спорт Уанкайо
14
Спортинг Кристал
15
УТ де Кахамарка
16
Университарио
17
Хуан Пабло II
18
АДТ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
3
1
2
3
1
1
0
0
2
0
2
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
1
0
2
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
2
-1
0
Группа 1
1
Депортиво Гарсиласо
2
Альянса
3
Куско
4
Университарио
5
Спорт Бойз
6
Депортиво Лос Чанкас
7
Спортинг Кристал
8
Мельгар
9
Сьенсиано
10
Альянса Атлетико
11
Спорт Уанкайо
12
Атлетико Грау
13
Комерсиантес Унидос
14
Хуан Пабло II
15
Депортиво Мокегуа
16
АДТ
17
Кахамарка
18
УТ де Кахамарка
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
10
2
1
29
13
16
32
13
10
1
2
29
9
20
31
13
9
2
2
23
9
14
29
13
9
2
2
23
10
13
29
14
8
5
1
19
7
12
29
14
9
1
4
24
19
5
28
12
8
2
2
29
13
16
26
13
8
2
3
27
14
13
26
12
7
2
3
24
14
10
23
11
6
4
1
18
8
10
22
12
6
3
3
17
13
4
21
12
6
2
4
13
8
5
20
13
5
5
3
16
12
4
20
13
4
5
4
21
21
0
17
12
4
4
4
16
17
-1
16
12
4
3
5
16
14
2
15
13
4
3
6
23
27
-4
15
13
2
6
5
14
18
-4
12
Команда
1
Университарио
2
Комерсиантес Унидос
3
АДТ
4
Альянса
5
Альянса Атлетико
6
Атлетико Грау
7
Депортиво Гарсиласо
8
Депортиво Лос Чанкас
9
Депортиво Мокегуа
10
Кахамарка
11
Куско
12
Мельгар
13
Спорт Бойз
14
Спорт Уанкайо
15
Спортинг Кристал
16
Хуан Пабло II
17
Сьенсиано
18
УТ де Кахамарка
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
2
3
-1
3
1
0
1
0
2
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
1
3
-2
0
Группа 1
1
Альянса
2
Мельгар
3
Университарио
4
Сьенсиано
5
Кахамарка
6
Хуан Пабло II
7
Куско
8
Депортиво Лос Чанкас
9
Депортиво Гарсиласо
10
Альянса Атлетико
11
Спорт Уанкайо
12
Комерсиантес Унидос
13
Спортинг Кристал
14
Атлетико Грау
15
Спорт Бойз
16
УТ де Кахамарка
17
Депортиво Мокегуа
18
АДТ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
5
7
1
13
9
4
22
13
5
4
4
17
14
3
19
11
4
5
2
18
14
4
17
11
4
2
5
18
22
-4
14
13
4
2
7
17
22
-5
14
13
4
2
7
17
31
-14
14
13
4
1
8
15
28
-13
13
12
3
4
5
11
25
-14
13
13
3
3
7
5
11
-6
12
14
3
3
8
17
25
-8
12
14
3
2
9
17
29
-12
11
12
2
3
7
16
22
-6
9
14
2
3
9
15
24
-9
9
13
2
3
8
9
19
-10
9
12
2
2
8
9
18
-9
8
12
2
2
8
16
26
-10
8
13
2
2
9
6
19
-13
8
12
1
4
7
10
23
-13
7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Кордоба заявил о внешней атаке на «Краснодар»
21:24
Экс-арбитр Федотов – о футболисте РПЛ: «Он бандит-рецидивист»
20:57
1
ВидеоГенич охарактеризовал комичную симуляцию Кордобы
20:38
1
Жена Смолова рассказала, почему стала больше зарабатывать после свадьбы
20:25
2
Червиченко назвал четыре причины победы «Спартака» над «Ростовом»
20:00
8
Аленичев и Титов возвращаются к тренерской работе
19:43
6
Акинфеев раскрыл, чем занимается в период восстановления после травмы
19:17
Глушаков спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Это будет правильно и заслуженно»
19:09
2
Мостовой – о «Зените»: «Раздутый пузырь денежных ведомостей, где люди просто отдыхают»
18:51
12
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
18:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+