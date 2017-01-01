Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
4
5
6
8
10
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
25
3
2
69
7
62
78
30
18
6
6
62
23
39
60
30
17
6
7
65
34
31
57
30
17
6
7
50
22
28
57
30
16
7
7
52
30
22
55
29
16
6
7
54
31
23
54
29
15
5
9
49
38
11
50
30
11
9
10
41
47
-6
42
30
11
8
11
41
32
9
41
30
12
5
13
49
63
-14
41
30
8
10
12
29
44
-15
34
30
7
8
15
40
62
-22
29
30
7
5
18
33
60
-27
26
30
7
2
21
28
57
-29
23
30
4
1
25
18
78
-60
13
30
3
3
24
21
73
-52
12
Команда
2
3
5
6
7
9
11
12
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
3
0
33
2
31
39
15
12
1
2
32
11
21
37
15
10
3
2
34
16
18
33
15
10
2
3
36
9
27
32
14
10
1
3
30
10
20
31
15
9
2
4
37
20
17
29
15
8
5
2
31
20
11
29
15
8
3
4
26
19
7
27
15
6
3
6
22
33
-11
21
15
5
4
6
20
15
5
19
15
4
6
5
21
27
-6
18
15
5
3
7
19
28
-9
18
15
4
5
6
11
18
-7
17
15
3
1
11
15
29
-14
10
15
2
1
12
4
36
-32
7
15
1
2
12
8
29
-21
5
Команда
2
5
7
8
9
11
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
13
0
2
36
5
31
39
15
8
4
3
28
14
14
28
15
8
4
3
26
14
12
28
14
7
2
5
23
19
4
23
15
6
5
4
24
21
3
23
15
6
4
5
21
17
4
22
15
6
4
5
18
14
4
22
15
5
5
5
18
11
7
20
15
6
2
7
27
30
-3
20
15
4
5
6
18
26
-8
17
15
4
1
10
13
28
-15
13
15
3
4
8
10
27
-17
13
15
3
2
10
19
35
-16
11
15
2
2
11
14
32
-18
8
15
2
1
12
13
44
-31
7
15
2
0
13
14
42
-28
6
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире