Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
4
8
9
11
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
13
3
3
50
20
30
42
19
12
6
1
43
13
30
42
19
10
7
2
35
20
15
37
19
7
9
3
30
24
6
30
19
7
8
4
25
14
11
29
19
8
3
8
34
27
7
27
19
8
3
8
30
24
6
27
19
6
8
5
29
21
8
26
19
7
5
7
29
38
-9
26
19
7
4
8
26
32
-6
25
19
6
3
10
32
48
-16
21
19
6
2
11
30
43
-13
20
19
5
3
11
24
36
-12
18
19
5
2
12
18
39
-21
17
19
4
4
11
15
37
-22
16
19
2
8
9
19
33
-14
14
Команда
2
3
7
9
14
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
2
1
25
6
19
23
9
7
1
1
29
9
20
22
10
5
5
0
20
5
15
20
9
6
1
2
20
7
13
19
10
5
4
1
21
11
10
19
9
6
1
2
18
10
8
19
9
5
3
1
20
9
11
18
10
5
3
2
17
6
11
18
9
4
4
1
19
13
6
16
9
5
1
3
18
13
5
16
10
5
1
4
13
14
-1
16
10
4
2
4
17
14
3
14
10
4
2
4
12
15
-3
14
9
2
4
3
8
10
-2
10
10
2
4
4
13
17
-4
10
9
3
1
5
17
23
-6
10
Команда
1
4
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
6
2
2
21
11
10
20
9
5
4
0
18
7
11
19
9
5
3
1
14
9
5
18
10
3
5
2
11
11
0
14
9
2
5
2
8
8
0
11
9
3
2
4
14
17
-3
11
10
3
2
5
15
25
-10
11
10
2
2
6
12
14
-2
8
10
2
2
6
14
20
-6
8
10
2
2
6
9
29
-20
8
9
1
3
5
9
16
-7
6
10
2
0
8
7
27
-20
6
9
0
4
5
6
16
-10
4
9
1
1
7
7
22
-15
4
10
1
1
8
12
30
-18
4
9
0
1
8
5
25
-20
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире