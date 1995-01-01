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    Боливар - результаты

    Город Ла-Пас
    Дивизион Боливия-Liga de Fútbol Profesional Boliviano
    Сайт http://www.clubbolivar.com/
    Турниры:
    Кубок Либертадорес 2014, группа 7
    6 тур
    		10 апреля, четверг 02:45 Боливар 2:1 Эмелек
    5 тур
    		27 марта, четверг 00:00 Леон 0:1 Боливар
    4 тур
    		20 марта, четверг 00:00 Боливар 1:0 Фламенго
    3 тур
    		13 марта, четверг 00:00 Фламенго 2:2 Боливар
    2 тур
    		20 февраля, четверг 00:00 Боливар 1:1 Леон
    1 тур
    		14 февраля, пятница 00:00 Эмелек 2:1 Боливар
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