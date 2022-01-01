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Аргентина. Примера
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Эстудиантес де Рио-Куарто
Состав
€ 200 тыс
Эстудиантес де Рио-Куарто - состав команды
Рио-Куарто
Аргентина. Примера
Стадион:
Сьюдад-де-Рио-Куарто
Тренер:
Иван Дельфино
Состав
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Lucas Bruera
Вра
-
24
Jeremías Ramponi
Вра
-
43
Agustín Lastra
Вра
-
21
Matías Ruiz Díaz
Защ
-
14
Gonzalo Gonzalez
Защ
-
45
Raúl Lozano
Защ
-
31
Matias Valenti
Защ
-
25
Tomas Olmos
Защ
-
3
Lucas Baños
Защ
-
16
Tobías Ostchega
Защ
-
29
Agustin Quiroga
Защ
-
28
Facundo Cobos
Защ
-
3
Fernando Bersano
Защ
-
17
Gabriel Alanis
Пол
-
40
Francesco Lo Celso
Пол
-
8
Siro Rosane
Пол
-
77
Хесар Ибрахим
Пол
32
-
13
Francisco Romero
Пол
-
27
Гарро Хуан
Нап
33
€ 0.2 млн
50
Ramón Ábila
Нап
-
18
Agustín Morales
Нап
-
32
Mateo Bajamich
Нап
-
Всего игроков: 22, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 5, нападающих: 4
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