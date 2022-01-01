Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
4
5
10
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
33
24
7
2
66
22
44
79
32
22
4
6
67
21
46
70
33
18
8
7
48
24
24
62
33
18
7
8
57
30
27
61
33
14
7
12
30
28
2
49
33
13
4
16
34
34
0
43
33
13
3
17
36
50
-14
42
33
11
5
17
38
62
-24
38
33
11
2
20
26
43
-17
35
32
7
9
16
30
58
-28
30
33
7
6
20
39
64
-25
27
33
7
2
24
30
65
-35
23
Команда
2
3
4
7
10
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
14
3
0
38
11
27
45
17
12
5
0
31
8
23
41
16
13
0
3
40
11
29
39
17
11
4
2
38
12
26
37
16
10
3
3
21
8
13
33
17
10
2
5
25
19
6
32
17
9
3
5
18
12
6
30
16
8
3
5
18
16
2
27
16
8
1
7
17
16
1
25
16
7
2
7
20
21
-1
23
16
6
2
8
26
29
-3
20
16
4
4
8
16
30
-14
16
Команда
2
3
4
5
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
10
4
2
28
11
17
34
16
9
4
3
27
10
17
31
16
7
3
6
19
18
1
24
16
6
3
7
17
16
1
21
16
5
4
7
12
16
-4
19
16
3
5
8
14
28
-14
14
17
3
2
12
20
46
-26
11
17
3
1
13
13
26
-13
10
17
3
1
13
9
27
-18
10
16
3
1
12
11
31
-20
10
17
1
4
12
13
35
-22
7
17
0
0
17
10
44
-34
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире