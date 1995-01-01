Турниры:
Никарагуа. Примера. Апертура (2024/2025)
|16 тур
|18 ноября, понедельник
|05:00
|2:1
|14 тур
|15 ноября, пятница
|02:00
|3:1
|15 тур
|11 ноября, понедельник
|00:00
|0:0
|13 тур
|3 ноября, воскресенье
|02:00
|0:2
|12 тур
|27 октября, воскресенье
|04:00
|1:0
|11 тур
|20 октября, воскресенье
|03:00
|1:1
|10 тур
|7 октября, понедельник
|05:00
|2:0
|9 тур
|30 сентября, понедельник
|05:00
|1:1
|8 тур
|22 сентября, воскресенье
|00:00
|0:1
|7 тур
|19 сентября, четверг
|02:00
|0:1
|6 тур
|15 сентября, воскресенье
|03:30
|1:1
|5 тур
|1 сентября, воскресенье
|04:00
|1:3
|4 тур
|26 августа, понедельник
|03:00
|2:1
|3 тур
|18 августа, воскресенье
|05:00
|3:1
|2 тур
|12 августа, понедельник
|02:00
|0:1
|1 тур
|5 августа, понедельник
|00:00
|1:0