Турниры:
Никарагуа. Примера. Апертура (2024/2025)
|16 тур
|17 ноября, воскресенье
|02:00
|2:3
|15 тур
|10 ноября, воскресенье
|00:00
|1:1
|14 тур
|7 ноября, четверг
|05:00
|2:1
|13 тур
|3 ноября, воскресенье
|05:00
|2:1
|12 тур
|27 октября, воскресенье
|06:00
|3:0
|11 тур
|21 октября, понедельник
|00:00
|1:2
|10 тур
|6 октября, воскресенье
|04:00
|2:1
|9 тур
|30 сентября, понедельник
|05:00
|1:1
|8 тур
|22 сентября, воскресенье
|05:00
|4:0
|7 тур
|19 сентября, четверг
|00:00
|2:1
|6 тур
|15 сентября, воскресенье
|01:00
|4:1
|5 тур
|30 августа, пятница
|04:00
|3:1
|4 тур
|25 августа, воскресенье
|05:00
|2:2
|3 тур
|18 августа, воскресенье
|02:00
|0:3
|2 тур
|12 августа, понедельник
|05:00
|0:1
|1 тур
|4 августа, воскресенье
|05:00
|3:1