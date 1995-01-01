Турниры:
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура (2024/2025)
|16 тур
|11 ноября, понедельник
|04:30
|2:1
|15 тур
|7 ноября, четверг
|00:00
|2:1
|14 тур
|4 ноября, понедельник
|02:15
|2:2
|13 тур
|27 октября, воскресенье
|05:30
|1:1
|12 тур
|20 октября, воскресенье
|04:15
|1:4
|11 тур
|7 октября, понедельник
|02:00
|0:4
|10 тур
|29 сентября, воскресенье
|02:15
|0:2
|9 тур
|23 сентября, понедельник
|00:00
|1:3
|8 тур
|19 сентября, четверг
|02:15
|3:0
|7 тур
|15 сентября, воскресенье
|02:15
|0:3
|6 тур
|2 сентября, понедельник
|02:00
|0:1
|5 тур
|25 августа, воскресенье
|02:15
|0:0
|4 тур
|19 августа, понедельник
|02:15
|1:1
|3 тур
|11 августа, воскресенье
|04:00
|0:1
|2 тур
|4 августа, воскресенье
|02:15
|1:0
|1 тур
|27 июля, суббота
|04:00
|4:2